Sector 7 je zgodba, ki se formalno šele ustanavlja, vendar neformalni začetki segajo že nekaj časa nazaj. Pobudnik je Andrej Grobelnik, ki je v najstniških letih opravil tehniško izobraževanje iz lesarske stroke in prejel celo najvišjo nagrado učiteljskega zbora za najuspešnejšega dijaka v šolskem letu. Bil je uspešen udeleženec dveh Lesarijad, specialnega tekmovanja v lesarstvu. Pozneje se je usmeril v študij menedžmenta, vendar ga čut do lesa ni zapustil.

Začetki sodelovanja z drugima članoma ekipe, Aljažem Verhovnikom in Vidom Vaukanom , so bili storjeni v lokalni mladinski organizaciji. Pozneje pa so se okrepili tudi na tem področju in tako je nastala ekipa Sector 7. Vid Vaukan je absolvent arhitekture v Ljubljani, ki ga zanimata predvsem interjer in grafično oblikovanje. Je avtor celostne grafične podobe ekipe Sector 7. Vida in Andreja je povezal Aljaž, vezni člen ekipe, in se kot mlad pravnik sooča z začetnimi ovirami vsakega zagonskega podjetja.

Največji preboj se je zgodil, ko je Andrej, ki je tudi ljubiteljski glasbenik, za lastno uporabo izdelal perujsko tolkalo cajon. To je vzbudilo takšno zanimanje pri poznavalcih glasbe, da je sledilo še približno petdeset cajonov, ki so postali sestavni del različnih glasbenih skupin po Sloveniji. V tem času je nastalo tudi ime Sector 7. Ime je izpeljano iz cajona, ki ga sestavlja šest lesenih ploskev, Andrej pa je temu dodal še posebno sedmo komponento, ki se odraža v nižjem tonu pri uporabi inštrumenta. Od tod število sedem in beseda sector kot področje.

Unikatni leseni izdelki

Krovna usmeritev ekipe Sector 7 je izdelava unikatnih lesenih izdelkov, ki imajo podlago v posebni tematiki. Sector 7 je tik pred formalno ustanovitvijo kot podjetje, toda bolj kot to se želi potencialnim partnerjem in ljubiteljem lesenih izdelkov predstaviti na dogodkih, ki promovirajo les kot priložnost za spodbujanje zdravega načina življenja in sobivanja človeka z naravo. Ekipa ima izdelane prototipe nekaterih unikatih izdelkov. Nastal je program unikatnih klubskih mizic, ki so narejene v celoti iz koroškega lesa. Izdelki so narejeni ročno in imajo umetniški pridih.

Klubska mizica »Lipa« je narejena iz pristnega masivnega lipovega lesa, ki izvira iz potomke večje Prunarjeve lipe (kmetija v bližini Raven na Koroškem). Drevo je bilo leta 2014 v žledolomu močno poškodovano in posledično tudi posekano. Lipa je bila nekoč ne samo pomemben simbol slovenstva, temveč je imela tudi pomembno funkcijo na kmetijah, zato oblika mize predstavlja lipo s koreninami in krošnjo.

Reka je klubska mizica, ki predstavlja tesno povezavo med vodo in lesom. Narejena je iz masivnega hrastovega lesa z vdelanim odlitkom epoksidne smole v zelenkastem odtenku in kamenčki iz struge rek Soče in Save. Zračni mehurčki in odtenki zelene barve dajejo učinek vode, zanimiv že v dnevni svetlobi. V temi pa LED-diode poudarijo svetlo zelene odtenke barve in temne kamne, ki s sencami tvorijo čudovito igro barve in senc. Konstrukcija je tradicionalno tipska in se prepleta z modernimi elementi, ki uprizarjajo smaragdno reko.

Oblika mizice Valolom spominja na prečne letve sprednjega dela vodnih plovil, ki služijo razbijanju valov. Zaradi svoje konstrukcije je mizica precej privlačna, v prostoru s pravilno osvetlitvijo pa dobi še druge razsežnosti, ki se odražajo predvsem v igri senc. Miza je narejena iz lipovega lesa. Z željo razbiti ostre robove trikotnikov so vdelani struženi okrogli čepki, ki s topim spojem vežejo konstrukcijo. S kombinacijo stekla dobi mizica tudi funkcionalnost.