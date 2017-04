Avtonomna vesoljska agencija (ASAN) je namreč v sredo iz Phoenixa z vremenskim balonom na višino 27 kilometrov poslala sporočilo, na katerem je pisalo »Look at that, you son of a bitch«, kar bi v prostem prevodu lahko zapisali - »Poglej si tole, ti pasji sin«. Citat so si sposodili iz opisa Zemlje, kot jo je iz vesolja videl astronavt Edgar Mitchell.

»Od tam daleč, z Lune, je mednarodna politika videti tako zelo malenkostna. Najraje bi enega od politikov za kravato odvlekel pol milijona kilometrov daleč in mu rekel – poglej si tole, pasji sin.«

Iz ASAN so sporočili, da so protest opravili v znak solidarnosti s prihajajočim Pohodom za znanost, ki ga načrtujejo na dan Zemlje 22. aprila, s katerim bodo skušali ubraniti »ključno vlogo« znanosti v družbi. Trumpova administracija se namreč ne ozira kaj veliko na znanost in ji ne namenja skoraj nikakršne pozornosti, kar znanstvenike jezi. Organizatorji so prepričani, da so s tem napadli znanost in znanstvenike.

Prihodnji teden bodo prvič v zgodovini države protestirali tudi naši znanstveniki. V sredo bo petnajst največjih znanstvenoraziskovalnih organizacij, tudi tri univerze, priredilo pohod pred vlado in parlament. Zahtevajo ustrezno financiranje intelektualne dejavnosti, ki nevarno odmira.