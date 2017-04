Navijači domače ekipe so večkrat žaljivo skandirali nasprotni ekipi in njenim navijačem, razvili tri transparente z žaljivo vsebino, prižgali 18 bakel, pri čemer so dve odvrgli v ograjeni del igrišča. Na igralno površino so odvrgli tudi več drobnih predmetov ter ogromno papirnatih trakov, zaradi česar je bila tekma prekinjena za minuto in pol. Zaradi tega in predkaznovanosti bo Maribor ob 5950 evrov.

Razgrajali so tudi navijači Olimpije. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja, prižiganja bakel, žaljivega skandiranja in predkaznovanosti bo Olimpija plačala 2500 evrov.