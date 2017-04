V Lyonu je bilo vroče že pred tekmo, saj se je okoli 15 tisoč turških navijačev, ti so večinoma prišli iz Nemčije, v velikem številu udeležilo prve četrtfinalne tekme evropske lige. Ker je zanje zmanjkalo vstopnic, so začeli z razgrajanjem, prišlo je do spopadov s policijo, ranjen je bil tudi stevard. Do novih nemirov je potem prišlo še na stadionu Parc OL, ko so Turki s pirotehniko in vsem, kar jim je prišlo pod roke, začeli obmetavati domače navijače, ki so 15 minut pred začetkom tekme pobegnili na igrišče. Prišlo je do daljše prekinitve, posredoval je tudi predsednik Olympique Lyona Jean-Michel Aulas, po 45 minutah, ko so se zadeve le umirile, pa se je tekma končno začela.

Preobrat Lyona Bešiktaš je do vodstva prišel že v 15. minuti, ko je v polno zadel Nizozemec Ryan Babel, do konca prvega polčasa pa sta si nekaj zrelih priložnosti priigrali obe ekipi. V drugem polčasu je bila domača ekipa veliko boljši nasprotnik, kar trikrat so zahtevali enajstmetrovko, vendar je piščalka španskega sodnika Antonia Mateua Lahoza ostala nema. Corentin Tolisso je v 78. minuti zadel okvir vrat. Kar mu ni uspelo z glavo, mu je pet minut pozneje z nogo, ko je iz neposredne bližine le premagal Fabricia Agosta Ramíreza. Španski vratar je minuto pozneje v svojem kazenskem prostoru naredil veliko napako, s katero je Jeremyu Morelu omogočil, da so se domači nogometaši veselili zaslužene zmage.