Dokaze na Saturnovi luni Enkelad je ujela sonda Cassini, ki okrog Saturna kroži že 13 let. Odkritja na Jupitrovi luni Evropa so odkrili s teleskopom Hubble, je na novinarski konferenci v Washingtonu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa razkrila Nasa.

Nasini znanstveniki so povedali, da ogromne tvorbe na Enkeladu bruhajo pline, kar kaže na prisotnost vodika, ki bi lahko zagotavljal življenje mikrobom. Vir plinov je hidrotermalna aktivnost na dnu oceana na Enkeladu.

Na Jupitrovi luni Evropi so s teleskopom Hubble opazili ogromne tvorbe, ki so izbruhnile lani, to pa kaže, da ima luna nekakšno obliko kemične energije. Tvorbe so opazili na isti lokaciji kot leta 2014.

"To je največ, kar smo do zdaj dosegli, v poskusu prepoznavanja prostora s sestavinami, ki so potrebne za okolje, primerno za življenje," je povedal Thomas Zurbuchen iz Nasinega direktorata vesoljskih misij.

Izsledki raziskav so objavljeni v reviji Science.