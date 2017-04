Včeraj se je končala javna obravnava predloga zakona o postopku sodnega varstva imetnikov obveznosti bank. Z njim želi finančno ministrstvo, ki ga vodi Mateja Vraničar Erman, odpraviti neustavnost, ki jo je v zakonu o bančništvu ugotovilo ustavno sodišče. Zakon o bančništvu namreč ne daje učinkovitega sodnega varstva lastnikom podrejenih obveznic in delnic bank, ki jih je leta 2013 izbrisala Banka Slovenije, ko je z izrednimi ukrepi domnevno reševala slovenski bančni sistem.

Na predlog zakona, ki naj bi zagotavljal to sodno varstvo, so se že kritično odzvali slovensko združenje malih delničarjev ter večji imetniki izbrisanih podrejenih obveznic. Včeraj sta postali znani še stališči vrhovnega sodišča ter ljubljanskega okrožnega sodišča. Pravzaprav je generalni sekretar vrhovnega sodišča Janko Marinko samo izrazil strinjanje s pripombami predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika ter dodal sklep, da »očitno pri pisanju zakona niso sodelovali ljudje s poznavanjem sodnih postopkov in je tudi iz tega razloga zakon neprimeren za kakršenkoli nadaljnji zakonodajni postopek«.