Čeprav se v koaliciji še vedno niso uskladili, namerava ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc novo koncesijsko zakonodajo poslati v vladno obravnavo. V SMC in SD jo podpirajo, v DeSUS pa imajo do zadnje različice predloga zakona o zdravstveni dejavnosti še kar nekaj zadržkov. Moti jih neenakopraven položaj javnih in zasebnih izvajalcev v zdravstvu. »Čim bo nekdo v neenakopravnem položaju, bo zakon izpodbijal. Zahtevamo tudi transparentnost in jasnejše kriterije podeljevanja oziroma podaljševanja koncesij, pa tudi pogostejši nadzor,« je dejal podpredsednik DeSUS Tomaž Gantar.

Po jasnejše kriterije Predlog predvideva, da bi koncesije zasebnikom podeljevali, ko javna bolnišnica ali zdravstveni dom ne bi zmogla zadostiti potrebam. Glede na zadnje različ