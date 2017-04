»Velike noči si pa brez barvitih pirhov res ne znam predstavljati. Že od zgodnje mladosti smo se sestrične in bratranci, ki smo se skupaj s starši zbrali pri babici, z njimi izdatno mastili, trkali, jih drug drugemu zbijali in tolkli, pa tekmovali in vanje metali kovance…« se spominja Matjaž Jenko iz Potoka pri Komendi, ki s prvim jajčkomatom pri nas piše in razvija nevsakdanje uspešno zgodbo. Jajčkomat si je zamislil na začetku lanskega leta, ko je tik pred diplomo na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko ugotavljal, da službe, diplome in dela na domači kmetiji hkrati ne bo zmogel. Zato je pustil službo, pisanje diplomskega dela in delo na kmetiji pa združil v kombinacijo prijetnega s koristnim, se pošali.

»Če že imamo mlekomate, zakaj ne bi imeli tudi jajčkomatov,« si je rekel in v pičlega pol leta z jajčkomatom uspešno opravil diplomo in poskrbel za avtomatizirano samopostrežno prodajo jajc na domači kmetiji. Zaradi velikega povpraševanja, še zlasti za veliko noč, ko se poraba jajc vsaj podvoji, ga na domači kmetiji komaj zmorejo nasititi. Da je to nekoliko lažje, je avtomat dodelal tako, da ga samodejno obvešča o zalogi jajc. »Na pametni telefon dobim SMS-sporočilo vsakič, ko na kateri od polic zmanjka jajc, in hkrati izvem, koliko jih je še na drugih policah,« je povedal Matjaž Jenko.

Postavil ga je na dvorišče domače kmetije v Potoku pri Komendi, dober streljaj od ceste Mengeš–Brnik. Bližnji in tudi že vse bolj oddaljeni zvečine stalni kupci si v njem sveža domača jajca proste reje postrežejo sami. »Uporaba je tako preprosta, da so jo takoj osvojili tudi 80- in večletni vaščani in okoličani,« pove mama Vanda Jenko in doda, da je prej moral biti vedno nekdo doma, če so hoteli kaj prodati. »Ljudem je bilo nerodno, če so prišli med kosilom ali pa smo delali na polju. Večkrat si nas niso upali zmotiti,« je še povedala. Dagmar Dolinar iz Komende, ki je prišla po svežo zalogo jajc, se je strinjala, da je kupovanje zdaj preprostejše, predvsem pa lahko nakupuješ kadarkoli, tudi če se šele zvečer spomniš, da bi kaj spekel. Podnevi pride peš, domača jajca pa kupuje zato, ker vidi, da se kokoši pasejo na travi. Tudi kupec Stane iz Komende je pritrdil, da so domača jajca boljša in bolj zdrava, kupuje pa to, kar mu doma naročijo, je še povedal.