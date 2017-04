Idrijski zdravstveni dom bo vodila nekdanja direktorica Inštituta za varovanje zdravja Marija Magajne. Svet zavoda jo je ta teden izbral izmed štirih prijavljenih kandidatov in tako presekal zdrahe, ki so spremljale iskanje novega direktorja in razgalile slabe medosebne odnose v kolektivu zavoda. Imenovanje Magajnetove morata potrditi še občinska sveta občin Idrija in Cerkno, dotlej pa zavod začasno vodi urgentni zdravnik Mitja Štrukelj.

Spomnimo: konec marca se je dosedanji direktorici zdravstvenega doma Urški Močnik iztekel štiriletni vodstveni mandat. Na razpis se je prijavila vnovič, edina izpolnjevala pogoje, imela za sabo dobre poslovne rezultate, a je svet zavoda na presenečenje mnogih ni podprl in se odločil objaviti nov razpis. Tedaj se je v zgodbo vmešal celo župan Idrije Bojan Sever, prepričan, da se svet zavoda ni odločil prav, zato ga je pozval k odstopu. Za nepodporo je okrivil nekaj neformalnih sitnežev v kolektivu. Tudi Močnikova je pozneje razkrila, da odnosi v kolektivu niso dobri.

Na ponovni razpis so prispele štiri prijave, med njimi se je za položaj direktorice znova potegovala tudi Močnikova. A delno prenovljen svet zavoda, saj je njegova predsednica po pozivu župana odstopila, je za novo direktorico izbral Magajnetovo, ki na zdravstvenem parketu ni novo ime. Bila je direktorica bolnišnice Golnik, dobra tri leta je na ministrstvu za zdravje vodila direktorat za javno zdravje, nato je med letoma 2008 in 2013 vodila tedanji Inštitut za varovanje zdravja. Trenutno je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ob prihodu v Idrijo jo čakata napovedana energetska sanacija zdravstvenega doma in gladitev medsebojnih trenj v kolektivu. S trenji se ne bo srečala prvič, saj so jo zaposleni, ko je vodila Inštitut za javno zdravje, tudi zaradi nesoglasij v kolektivu večkrat pozvali k odstopu.

Po naših informacijah Močnikova za zdaj ostaja zaposlena v idrijskem zdravstvenem domu. Njen morebitni odhod (povezan z dogajanji ob zadnjih razpisih) bi namreč pomenil, da bi Idrijsko in Cerkljansko ostala brez strokovnjaka za medicino dela, prometa in športa.