Druga fronta, na kateri so ZDA zaostrile svojo retoriko, je Severna Koreja. ZDA so se pred nekaj dnevi odločile, da v korejsko morje pošljejo del svoje pomorske flote in s tem dajo jasen znak Severni Koreji, naj neha ustrahovati okoliške države. ZDA so na svojo stran hitro pridobile do zdaj razmeroma nevtralno Kitajsko, politično »kupčkanje« ob zaostritvi pa je postreglo s kar nekaj nepričakovanimi ekonomskimi izjavami. Ameriški predsednik Donald Trump je povedal, da je ameriški dolar premočan, na sestanku z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom pa je popolnoma obrnil ploščo glede zveze Nato. V predvolilnem času je Trump Nato označeval kot zastarelo zvezo, zdaj pa je Nato spet aktualen in nič več zastarel. Šlo naj bi celo za branik mednarodnega miru in varnosti.

Omenjeni dogodki so oslabili indeks ameriškega dolarja in okrepili japonski jen, hkrati pa lepo rast od začetka meseca opazujemo v glavnem »varnem zavetju«, zlatu. Cena te žlahtne kovine se je okrepila za 3 odstotke. Na drugi strani je za razmeroma šibek evro poskrbela bojazen vlagateljev glede potencialne zmage desnice na francoskih volitvah. Trgi trenutno sicer napovedujejo zgolj 20-odstotno možnost za zmago Marine Le Pen, vendar so se kljub temu močno dvignile cene denarnih opcij, ki dajejo donos v primeru padca evra. Podražitev je vrednotenja dvignila na ravni, ki smo jih nazadnje videli v dneh pred britanskimi volitvami.

Za protiutež nejasni sliki svetovne politične situacije so z zelo dobrimi poslovnimi rezultati postregli pri britanski družbi Tesco. Trgovinski velikan se je v letu 2014 moral spoprijeti v računovodskim škandalom, ki je pripeljal do 6,3-milijardne izgube. Kot kriznega menedžerja so tedaj v družbo priklicali novega direktorja Davea Lewisa. Ta je prevzel krmilo potapljajoče se ladje in v nekaj letih mu je uspelo usmeriti poslovanje v zelene številke. Družba je v preteklem fiskalnem letu dosegla 1,28 milijarde funtov dobička iz poslovanja (30-odstotna letna rast), medtem ko so se prihodki okrepili za 3,7 odstotka, na 55,9 milijarde funtov. Močan žarek upanja je rast na domačem trgu v višini 0,9 odstotka. Gre za prvi pozitiven podatek po letu 2009/2010, ko je Tesco začel zaostajati za diskontnimi trgovci, kot sta Aldi in Lidl. Kljub dobrim rezultatom so vlagatelji znižali ceno delnic na borzi za 5 odstotkov, razlog za padec pa je bila nepričakovana napoved prevzema družbe Booker Group. Mnogi analitiki namreč ocenjujejo, da Tesco še ni v dovolj dobri finančni formi za nov 3,7-milijardni prevzem.