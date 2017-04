Snemati je treba na lokaciji, rekvizitov se ne sme prinašati od drugod, zvok nikoli ne sme nastati ločeno od podobe in obrnjeno, uporaba glasbe je prepovedana, razen če se predvaja tam, kjer je posnet prizor. To so le uvodna pravila Dogme 95, manifesta, ki sta ga leta 1995 napisala danska režiserja Lars von Trier in Thomas Vinterberg. Cilj manifesta je bil vrniti moč režiserju kot umetniku, očistiti film drage postprodukcije in posebnih učinkov ter se tako osredotočiti na zgodbo ter igro igralk in igralcev.

Niz pravil, ki sta jih poimenovala tudi zaobljuba čistosti, je zdaj vodilo predstave Idioti, ki jo bodo nocoj premierno odigrali v Slovenskem mladinskem gledališču. Režiserka Nina Rajić Kranjac je večino pravil videla tudi kot manifest v polju gledališča: »V gledališču se ne moremo izogniti dejstvu, da je vse, kar se dogaja, 'tukaj in zdaj', da je material neponovljiv in je z vsakim dogodkom (torej srečanjem z občinstvom) edinstven.«

Pri ustvarjanju predstave so delali z vsem, kar so našli v gledališču: scena je kolaž tega, kar so našli v fundusu, prav tako kostumi in morebitna glasba. »Seveda pa v sledenju pravil nismo ostajali dosledni, lahko bi rekla, da se igramo tudi z neuspevanjem sledenja pravilom,« nam je povedala režiserka.