Aleksander Vettorazzi pravi, da je odšel zaradi razmer v Siriji, vendar pa te leta 2009 še zdaleč niso bile tako hude, kot so danes. Nihče si takrat ni predstavljal, da se bodo sprevrgle v tako hudo vojno.

»Vse se je začelo po arabski pomladi. Zgodba, ki smo ji priča danes se je v preteklosti že zgodila, vendar v nekoliko drugačni obliki. Razlog za vojno, pa so različni interesi, nekaterih najvplivnejših držav na svetu. Glavni interes so različni naftovodi, pravzaprav nafta sama. Res je da so si Sirci različnih mnenj, vendar so druge države posredovale iz drugih razlogov.

Prišel sem v Kamnik, kjer so me lepo sprejeli, vendar pa nekateri ljudje še vedno obsojajo vsakega Sirca, ki je musliman. A v tem Slovenija ni drugačna od drugih držav, saj v vsaki državi živijo ljudje, ki se bojijo islama. Nekateri ljudje vsakega muslimana vidijo kot terorista, vendar jaz s tem nisem imel težav. Ljudje so me hitro spoznali, kot miroljubnega in dobrosrčnega človeka.

Obstajajo tudi migranti, ki želijo izrabiti vojno v Siriji za priložnost, da bi prišli v Evropo. Med njimi so tudi slabi ljudje, ki se izdajajo, da so Sirci. Vendar to ni razlog, da bi se zaprle meje, namreč to je samo majhna skupina ljudi. Obenem pa je za Sirce, ki so ogroženi, prihod v Evropo nujen. Sirci so delavni ljudje, ki lahko marsikaj prispevajo k skupnemu dobremu. Verjamem tudi da je to v interesu mnogih Sircev.

Ukvarjam se z prodajo keramike in kopalniške opreme in imam trgovino na Lavrici. Lahko rečem, da uspešno posluje.

Ne. Vsi so že odšli, hiša kjer sem živel jaz, pa je že podrta, saj so bili ravno v Aleppu eni izmed najhujših bojev. Moja starša skupaj z mojo sestro živita v Kuvajtu.