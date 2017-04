Marsikdaj otroci pridejo v šolo le za kakšen dan, potem pa že odidejo iz azilnega doma in iz Slovenije, pravi Cunderjeva, ki že peto leto vodi osnovno šolo 8 talcev v Logatcu. Prve otroke iz begunskih družin so v šolo vpisali lani spomladi, saj so dobili informacijo, da se v Logatcu odpira azilni dom in da bo to tudi pomenilo, da bo potrebno poskrbeti za šolanje begunskih otrok.

»Sprva smo se dogovorili z osnovno šolo Tabor, da si otroke razdelimo, da jih vsaka šola vzame polovico in si tako olajšamo delo. Razdelili smo jih glede na narodno pripadnost. Mi naj bi dobili Arabce, oni pa Afganistance, saj se med seboj menda ne razumejo najbolje, zato je bil odločilni kriterij narodna pripadnost. K nam naj bi sprva prišlo 8 otrok iz Sirije, v ponedeljek, ko je so začeli s poukom, so prišli štirje, v torek pa ni bilo nikogar več. Ta prva skupina otrok je namreč že odšla iz azilnega doma in Slovenije.

Drugo skupino otrok smo dobili septembra in do konca novembra so v večini tudi ti otroci že odšli. Tretja skupina, ki je prišla novembra 2016 odhaja sedaj (opomba avtorja; konec februarja). Otroci se menjavajo, saj je azilni dom njihov začasni dom, dokler ne dobijo dovoljenja za bivanje v Sloveniji. Ko dobijo dovoljenje, za bivanje v Sloveniji, lahko odidejo kamorkoli.

Običajno jih najprej povabimo na informativni dan, jih povabimo v šolo. Na začetku je tako, da so najmanj dva tedna izven rednih oddelkov, v svojih skupinah. Naš namen je, da jih vsaj malo naučimo slovenščine, da vsaj približno razumejo oz. začenjajo razumeti jezik. Prvi skupini, za katero smo vedeli, da želi oditi naprej iz Slovenije, smo poleg pouka slovenščine omogočili tudi več ur angleščine. Trenutna skupina pa bo morda ostala, vendar še ne vemo dokončno, tako da imajo sedaj poleg ur slovenščine le enkrat na teden 3 ure angleščine. Po dveh tednih pa vse otroke beguncev začnemo vključevati v redne oddelke, tako da imajo uro slovenščine na dan v razredu, dve pa izven svojega rednega oddelka.

Slovenščino jih običajno učijo tisti učitelji, ki imajo kakšno uro prosto, saj urnika ne moremo spreminjati, ker preprosto ne vemo, koliko časa bodo otroci pri nas in koliko jih bo. So pa to učiteljice, ki so si to želele delati. Ko je znanje slovenščine vse boljše in boljše, pa se izobražujejo v rednem oddelku.

Septembra smo dobili osem učencev. Večinoma so to mlajši otroci, nekje do petega razreda. Imeli pa smo tudi že enega devetošolca in enega celo starejšega, ki smo ga privabili, da nam je pomagal delati arabsko - angleško - slovenski slovar. Ta slovar sedaj pripravljamo, da ga bomo izdali v knjižni obliki.

Mislim, da kar uspešno, zaenkrat ni nobenega problema, so otroci kot otroci, če je potrebno copate brcnit pod mizo, jih bo vsak otrok, ne le begunski. Otroci jih zelo lepo sprejmejo, jim tudi pomagajo. Moram reči, da tu zaenkrat ni bilo nobenih težav in so jih vse do sedaj zelo lepo sprejeli. Prav tako devetošolec, ki ga imamo v devetem razredu, je v 14 dneh postal del razreda, saj je že hodil v šolo, zna angleško in je bila zato tudi komunikacija lažja. Največji problem pri teh begunskih otrocih je, da nekateri šole še videli niso, saj do sedaj sploh niso imeli možnosti obiskovanja šole; pa čeprav po starosti sodijo že v peti razred.

Prva stvar je seveda jezik in sporazumevanje. Druga pa je socialna vključenost, torej razumevanje našega sistem. Recimo otrok, ki ni hodili v šolo, mu ni jasno, zakaj mora hoditi v šolo, saj doma niso imeli šole oz. je bila porušena in je bilo nevarno. Kar pa nam kot šoli povzroča precejšne težave pri organizaciji pouka. Takega otroka ne moremo dati v 1. razred, ampak ga zaradi starosti damo v 5. razred in veliko delamo z njim. Vemo pa, da je pri nas le začasno in potem, ko gre na drugo šolo, jim svetujemo oz. povemo, do kod smo prišli s snovjo, da vedo kako nadaljevati.

Sprva so imeli 3 ure slovenščine na dan izven rednega oddelka, sedaj ko so že dva meseca pri nas, pa imajo dodatne ure slovenščine samo občasno in so večinoma pri pouku v rednih oddelkih.

Težave imamo z ministrstvom; torej, da ministrstvo sicer nekaj obljubi, vendar ne odreagira pravočasno - finance so glavni problem, saj ministrstvo pričakuje, da bomo mi s temi učenci delali zelo veliko, denarja nam pa da zelo malo.

Ne. Ko smo otroke vpisali v šolo, smo to povedali javno. Objavili smo na spletni stran, v časopisih in smo vsem povedali, da smo otroke dolžni vpisati. Imeli smo tudi izobraževanje za učitelje, pogovore z učenci in smo se na otroke beguncev ter delo z njimi dobro pripravili in takrat ni bilo nobene reakcije.

Pri nas nekega daljšega programa pravzaprav ne moremo narediti, saj dobivamo otroke iz azilnega doma, ki je pa le prehodni dom in otroci tukaj tudi ne ostanejo dolgo. Ravno, ko je neka skupina že uigrana v sistem, ta skupina odide in pride nova, kar za nas pomeni ponovno organizacijo učenja in uvajanje novih otrok v sistem.

Učitelji smo bili ravno tako kot starši negotovi, saj nismo vedeli kdo prihaja, kaj nas čaka , kako se bomo sporazumevali. Ko pa je enkrat prišla prva skupina otrok, ko smo videli, da se da in da se otroci zelo radi učijo, pa ni bilo težav.

Ne, tega pa ne smemo, za učenje smo uporabili naše učitelje in to učitelje, ki so si želeli delati z begunskimi otroci in ki so imeli takrat proste ure.

Načeloma ni bilo težav, saj so to majhni otroci; oni si pokažejo z rokami, si ne znajo povedati, pa se vseeno sporazumejo.