»Praznik novinarske prostitucije« je Janez Janša napisal pod fotografijo, ki jo je objavil na svojem tvitu. Fotografija je nastala pred sodno dvorano celjskega okrožnega sodišča, kjer fotografiranje in snemanje ni dovoljeno niti novinarjem z dovoljenjem vrhovnega sodišča. Janša je pod njo zapisal še: »Novinarke se pred narokom objemajo s Carlovo in MŠP. Nato pa bodo »nepristransko« poročale s sojenja.« S tem je strnil svoje videnje, ko sta se novinarki RTV Slovenija Eugenija Carl in Mojca Šetinc Pašek objeli z novinarsko kolegico Petro Bezjak, dopisnico RTV s Celjskega, ki je na sodišče prišla zaradi poročanja o kazenski zadevi, zaradi katere je na sodišče moral tudi Janša. Prvaka SDS namreč Carlova in Šetinc-Paškova zasebno tožita zaradi žaljivega tvita, ki ga je Janša na svojem twitter profilu objavil marca lani, ko je zapisal: »Na neki FB-strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.«

Janša: Ni nobenih dejstev, le mnenja Tako Carlova kot tudi Šetinc-Paškova sta se zaradi omenjenega tvita počutili razžaljeni, proti Janši sta vložili tako odškodninsko kot tudi kazensko tožbo. O odškodninski je z zamudno sodbo okrajno sodišče v Velenju že odločilo, da je omenjeni tvit žaljiv sam po sebi. Janša bo moral novinarkama za to plačati vsaki po 6000 evrov. Zdaj je na predlog obeh novinark moral sesti še na zatožno klop celjskega sodišča. A Janša je dejal, da se ne čuti krivega. Obregnil pa se je ob delo sodišča in se čudil nad, kot je dejal, absurdno hitrostjo sodišča glede omenjenih zasebnih tožb, medtem ko mnoge druge, vredne tudi več milijonov evrov, stojijo. Janša je tudi dejal: »V tej tožbi ni nobenih dejstev, so samo mnenja.« Njegov zagovornik Franci Matoz je predlagal, da sodišče izvede vrsto dokazov in prebere številne članke tako o Eugeniji Carl kot tudi Mojci Šetinc Pašek ter tudi številne objavljene televizijske prispevke, povečini v Dnevniku, in zasliši nekatera vidna imena stranke, s čimer želi obramba dokazati, da je Carlova v številnih prispevkih neutemeljeno in zlonamerno poročala o obdolženem in drugih članih SDS. Enako je ponovil pri Šetinc-Paškovi, ki je kot urednica vse to dovoljevala. Matoz je tudi poudaril, da sta obe zasebni tožilki javni osebnosti.