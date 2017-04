Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je povedal, da bodo zakon v državni zbor poslali po nujnem postopku, določa pa naslednje:

- Katere so gospodarske družbe sistemskega pomena, ki vplivajo na socialno in finančno stabilnost države. To so družbe, ki zaposlujejo več kot 6000 ljudi in imajo čiste prihodke od prodaje, višje od milijarde evrov.

- V primeru, da se večinski lastnik takšne družbe znajde v postopku insolventnosti, lahko vlada predlaga sodišču, da imenuje izrednega člana uprave.

- Pristojnosti izredno imenovanega člana uprave so vezane zgolj na posle, ki so povezani z večinskim lastnikom, ne sodeluje pa pri odločanju o rednih poslih družbe.

Predlagani zakon je v celoti dostopen na tej povezavi.

»Ta trenutek je poslovanje Mercatorja stabilno in z zakonom ne želimo ustvarjati vtisa ogroženosti podjetja ali delovnih mest, vseeno pa je ta zakon potreben, saj želimo z njim preprečiti morebitno izčrpavanje podjetja,« je pojasnil Počivalšek in dodal, da bo po njegovi uveljavitvi vlada zakon lahko aktivirala kadarkoli. O potencialnih kandidatih za mesto izrednega člana uprave Mercatorja minister (še) ni želel govoriti.

Pogoje za družbo sistemskega pomena, ki bi jo država zaščitila po zakonu, izpolnjujeta Mercator in Gorenje, pri čemer ima Gorenje razpršeno lastniško strukturo, tako da nobeden od lastnikov ne presega 50 odstotkov.

Počivalšek včeraj razburkal koalicijo in stroko

Kot smo poročali v današnjem Dnevniku, je gospodarski minister to, da je zakon za zaščito poslovanja Mercatorja pripravljen, razkril včeraj, in s tem razburkal koalicijo in stroko. Prvo zato, ker mnogi ministri o zakonu niso vedeli ničesar, drugo pa, ker je to odprlo vprašanje, kako je državna intervencija v zasebno podjetje v lasti tujcev sploh mogoča. Počivalšek je včeraj povedal, da je cilj zakona zaščititi poslovanje Mercatorja in delovna mesta v Sloveniji, če bo to potrebno.

Ministrova izjava je sledila sklicu izredne seje nadzornega sveta Mercatorja, ki bo v petek in na kateri naj bi nadzorniki razpravljali o poslovanju Mercatorja in odvisnih družb ter pregledali pogodbe na področjih nabave, trženja in svetovanja, da bi ugotovil, ali večinski lastnik, hrvaški Agrokor, družbo izčrpava.

Mercatorjeva uprava je napovedala, da bo nadzornikom predstavila »vse potrebne argumente, pogodbe in druge dokumente, da se ovržejo vsi dvomi na področju poslovanja in sklepanja pogodb«.