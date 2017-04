Olimpija: Kje bo igralo naše moštvo, lahko odloča le skupščina kluba

Kot poroča časnik, bi bilo po selitvi zagrebškega Medveščaka iz lige KHL v Ebel v njej 13 ekip. Da bi se izognili temu, da bi bilo v vsakem krogu eno moštvo prosto, so razmišljali tudi o povabilu Jesenic kot štirinajste ekipe. Nazadnje so se, poroča Salzburg Nachrichten, odločili, da bi bilo to preveliko število. Olimpija se zato za dve leti seli v nižjo alpsko ligo.

»Z drugimi moštvi smo se odločili, da je 14 ekip preveč za našo ligo. Olimpija se bo za dve leti preselila v AHL in se postavila na noge. Potem bomo videli, katere ekipe bodo pripravljene za 14-člansko ligo,« je za časnik dejal direktor lige Ebel Peter Mennel in dodal, da resno razmišljajo o širitvi na 14 članov, a šele čez dve leti.