Dvaintrideset zamaskiranih čečenskih in inguških separatistov, pripadnikov dveh islamskih etničnih skupin s severnega Kavkaza, je leta 2004 na prvi šolski dan, 1. septembra, ki je v Rusiji s špalirjem za šolarje vsakič še posebej slovesen, vdrlo v eno od sedmih šol v Beslanu, mestu s 35.000 prebivalci. Več kot 1100 talcev, od tega okoli 800 otrok, so zaprli v 250 kvadratnih metrov veliko telovadnico, kjer niso dobili ne hrane ne vode, tako da so poskušali preživeti tudi z urinom. Preden so s slabo pripravljenim napadom 3. septembra posredovali ruski specialci, so že ubili dvajset ljudi, na koncu pa je bilo mrtvih 385 ljudi, tudi 184 otrok. Sorodniki žrtev in preživeli so tožili ruske oblasti, da so neprimerno ukrepale pred napadom in med njim, in sodišče jim je danes dalo prav. »Oblasti so imele zadostne informacije o načrtovanem terorističnem napadu,« piše v razsodbi sodišča iz Strasbourga. »Vendar niso naredile tistega, kar bi morale, da bi napad onemogočile (…).Varovanje šole ni bilo povečano in ne šole ne javnost niso posvarili pred nevarnostjo napada.« Sodišče je tudi menilo, da je za tako veliko število žrtev krivo tudi neustrezno posredovanje ruskih specialcev. Preveč so uporabljali eksploziv in premalo ob streljanju pazili, da ne bi zadeli talcev, navajajo sodniki.

Slabe tri milijone evrov odškodnine Na evropsko sodišče se je pritožilo 409 ruskih državljanov, zlasti članice organizacije Matere Beslana, ki so bili bodisi med talci bodisi so sorodniki pobitih v napadu. Njihov odvetnik trdi, da so ruske oblasti po porazu teroristov prepovedale preiskavo. Sodišče je tem 409 tožnikom prisodilo skupaj nekaj manj kot tri milijone evrov odškodnine. Kremelj je danes razsodbo evropskega sodišča razglasil za nesprejemljivo. »Za državo, ki je napadena, je taka formulacija povsem nesprejemljiva,« je dejal govornik Kremlja Dmitrij Peskov. Inguški in čečenski teroristi so ob napadu zahtevali umik ruske vojske iz Čečenije, v kateri je tedaj od leta 1999 divjala vojna. Prav iz bližine Beslana so ruska letala vzletela v napadalne operacije. Inguši pa so se maščevali, ker so Osetijci, ki so sicer edina pravoslavna etnična skupina na severu Kavkaza, s pomočjo ruske vojske v letih 1992–1993 izvajali etnično čiščenje nad njimi na spornih območjih.