Moškega so prijeli v sredo v okviru preiskave torkovega napada. Njemu in še enemu osumljencu za napad so preiskali stanovanje. A kot je danes sporočilo tožilstvo, za zdaj nimajo dokazov, da bi bil povezan z napadom. So pa ugotovili, da je leta 2014 v Iraku postal član IS ter da je poveljeval enoti džihadistov z okoli desetimi borci. »Cilj enote je bilo pripravljanje ugrabitev, umorov in izsiljevanja,« je pojasnilo tožilstvo. Marca 2015 je moški prišel v Turčijo, v začetku leta 2016 pa v Nemčijo, kjer je ohranil stike z IS.

Eksplozije pred torkovo tekmo lige prvakov V torkovem napadu na avtobus s tremi eksplozivnimi telesi, ki je bil z ekipo na poti na tekmo četrtfinala lige prvakov v Dortmundu med Borussio in Monacom, sta bila ranjena španski nogometaš Marc Bartra in policist, ki je na motorju spremljal avtobus. Tekma je bila zaradi napada preložena na sredo. Nemške oblasti iz sporočil, ki so jih našli na prizorišču napada, sklepajo, da ima napad islamistično ozadje.