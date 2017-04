»Policisti so po prvih zbranih obvestilih ugotovili, da se je poškodovani v Izoli sprl z 26-letnim domačinom, ki je šel po nož, nato pa ga zabodel in pobegnil,« so sporočili s koprske policijske uprave. Po naših informacijah naj bi do prepira prišlo pred enim izmed izolskih lokalov. Napadeni Primorec ni bil v smrtni nevarnosti, je pa bil huje poškodovan.

Policisti so osumljenega aretirali ob pol šestih zjutraj. Nasilni incident so policisti vodili kot poskus umora, vendar še niso zaslišali vseh prič, tako da se lahko kvalifikacija kaznivega dejanja tudi še spremeni.