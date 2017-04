Premier Miro Cerar je v pogovoru s hrvaškim kolegom Andrej Plenkovićem spomnil, da je Slovenija kot varuhinja schengenske meje dolžna zagotavljati ustrezen nadzor meje. »To bomo pričakovali tudi od Hrvaške, ko bo postala članica schengenskega prostora,« je dodal. »Ali bo Slovenija varuh schengenske meje, ali pa nas v schengnu več ne bo,« je bil jasen Cerar.

Hrvaški premier je Slovenijo, da bi se izognili dolgim čakalnim dobam na mejnih prehodih, pozval, naj omeji režim nadzora na meji in uvede ciljno usmerjeno preverjanje potnikov.

To je Hrvaška že storila, o tem pa je po Plenkovićevih besedah že obvestila Evropsko komisijo. Pojasnil je še, da bo hrvaška mejna policija kontrolirala samo vozila, za katera bodo obstajale indikacije, da je to potrebno. Menijo, da bodo na ta način pospešili pretok čez mejo.

Zjutraj na Obrežju čakali več kot tri ure

V jutranjih urah so vozila pred mejnim prehodom Obrežje stala v petkilometrski koloni, za izstop iz države so vozniki čakali več kot tri ure. Trenutno tam ni zastojev, tovorna vozila za vstop in izstop čakajo pol ure. Po jutranji konici so se zadeve umirile, promet od sredine dneva poteka tekoče, potniki čakajo zgolj nekaj minut.

Na mejnem prehodu Starod vozniki osebnih vozil za izstop trenutno čakajo eno uro in 15 minut. Za vstop v državo avtobusi v koloni stojijo 30 minut.

Za izstop na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil čakajo 30 minut.

Sistematično preverjanje bo Slovenija sicer, ko bo to zaradi povečanega prometa potrebno, na posameznih mejnih prehodih opustila, zato naj bi bile velikonočne kolone znosnejše.