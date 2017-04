Dan po tistem, ko sta bila v eksploziji v bližini avtobusa nogometnega kluba Borussia Dortmund ranjena nogometaš Marc Bartra in policist, ki je spremljal avtobus na poti na tekmo, zvezno državno tožilstvo in policija iščeta motiv za napad. Policisti so prijeli enega osumljenca. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA naj bi šlo za 25-letnika iz Wuppertala, po rodu pa naj bi bil Iračan in domnevno povezan z Islamsko državo. Hišno preiskavo so opravili pri še enem osumljencu, ki pa ga niso pridržali. Po poročanju Frankfurter Allgemeine Zeitung naj bi šlo za 28-letnega Nemca iz kraja Fröndenberg.

Ker so na kraju eksplozije v Dortmundu našli tri identična pisma, v katerih po poročanju nemških medijev pisci med drugim omenjajo sodelovanje Nemčije v bojih zoper Islamsko državo, preiskovalci ne izključujejo možnosti, da je šlo za teroristični napad. A motiv in ozadje še nista znana. Po spletu je sicer zakrožilo tudi sporočilo, v katerem so odgovornost za napad prevzeli v skrajnih levičarskih krogih, in sicer zaradi nedelujoče politike kluba v boju proti rasizmu, a po za zdaj znanih informacijah naj bi bilo sporočilo lažno.

Doseg eksplozivnih sredstev je bil več kot sto metrov

Kot je na novinarski konferenci pojasnjevala predstavnica zveznega tožilstva Frauke Köhler, je bil eksploziv opremljen z ostrimi kovinskimi delci. Enega od delčkov so našli v naslanjaču sedeža na avtobusu nogometnega kluba. Po ocenah strokovnjakov je bil doseg eksplozivnih sredstev več kot 100 metrov, zaradi česar je precejšnja sreča, da učinki niso bili tragični. Eksplozivna sredstva so bila skrita v živi meji v bližini hotela, iz katerega so se na nogometno tekmo odpravljali nogometaši Borussie. Strokovnjaki zdaj preiskujejo, kakšna eksplozivna sredstva so storilci uporabili in kako so jih sprožili. V deželi Severno Porenje - Vestfalija so poostrili varnostne ukrepe. Kot je dejal deželni notranji minister Ralf Jäger, ni mogoče izključiti, da so storilci še na prostosti in da organizirajo še kakšen podoben napad. Varnostne ukrepe so močno poostrili tudi pred današnjo nogometno tekmo med Borussio in Monacom, ki je bila zaradi napada dan prej odpovedana. Policija je sporočala, da bodo vse gledalce dosledno pregledali in da na stadion ne bo mogel nihče z nahrbtnikom. Ranjenega nogometaša Bartro so medtem operirali na desni roki in vse kaže, da je zanj sezona končana.

Nemški nogometaši niso prvič žrtev tovrstnega napada. Novembra 2015 so islamski teroristi izpeljali krvav napad v Parizu, v katerem je izgubilo življenje več kot 130 ljudi. Takrat so samomorilski napadalci skušali z eksplozivom vstopiti tudi na stadion, na katerem je potekala prijateljska tekma med Francijo in Nemčijo, a jim ni uspelo in so eksplozivna sredstva sprožili v bližini stadiona.

Na napad so se odzvali vsi vidnejši nemški politiki. Kandidat za kanclerja SPD Martin Schulz je na twitterju objavil fotografijo, na kateri nosi navijaški šal Borussie, in zapisal, da ni pomembno, za kateri klub kdo navija in v kateri politični stranki je, ampak da je dobro življenje v Nemčiji odgovornost vseh. Pretresena je bila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki je napad obsodila.