Odkar je Olimpija le še bleda senca nekdanjega evropskega velikana, se vsako leto o njenem reševanju in vračanju na pota stare slave pojavijo različne zgodbe. V številnih letih se finančni odrešitelj kljub napovedim ni našel, stanje pa se je slabšalo. Nekajkrat je bilo že na prelomu, ko ni bilo daleč, da bi klub zaprl vrata, a se je vedno le našla pot naprej. Sicer kratkoročna, a vendar. Tako je bilo tudi preteklo poletje, ko se je klub nato odločil za poenostavljeno prisilno poravnavo, ki ni uspela. Kako bo v prihodnosti, nihče ne ve, a če gre verjeti zadnjim namigom, se obetajo lepši časi. Generalni sponzor naj bi od prihodnje sezone postal Petrol.

»Tračev načeloma ne komentiramo. Lahko pa potrdim, da pogajanja z obstoječimi sponzorji, ki jim po tej sezoni potečejo pogodbe, potekajo v pozitivno smer. Želimo si, da bi se dogovorili za dolgoročno sodelovanje, saj bi le tako lahko nadaljevali saniranje dolgov in gradili moštvo. Med omenjenimi sponzorji je tudi Petrol, ki se nam je pridružil lani. Lahko se dogodi, da se zamenja sponzorska hierarhija, kakšne večje finančne revolucije pa ne gre pričakovati,« je na pisanje Slovenskih novic in poročanje Televizije Slovenija odgovoril direktor Olimpije Matevž Zupančič, svoje pa so dodali tudi pri Petrolu. »O tem še nismo razpravljali, kaj šele sprejeli kakšno odločitev ali kaj podpisali. Za zdaj so vse skupaj le govorice,« nam je povedal svetovalec predsednika uprave Aleksander Salkič. Z morebitnim prihodom Petrola na mesto generalnega sponzorja Olimpije, ki naj bi bil povezan s pred kratkim podpisano večmilijonsko pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, se za prvega moža kluba omenja predsednika uprave Petrola Tomaža Berločnika. Slednjega je svet sponzorjev že večkrat nagovarjal, naj prevzame krmilo iz rok Janija Möderndorferja, ki je predsednik le še na papirju, a neuspešno.

V javnosti se je poleg Petrola omenjal tudi povratek Zmaga Sagadina, ki bi prevzel nadzor nad mlajšimi selekcijami. Najtrofejnejši slovenski košarkarski trener nam je ob klicu slednje odločno zanikal. »Tisti, ki si je to izmislil, razmišlja neumno,« je povedal Zmago Sagadin, nato pa se še malo pridušal. »Nekaj talentov sicer obstaja, a iz njih narediti igralce in jih uveljaviti v članski ekipi v Sloveniji razen mene žal ne zna nihče. Tudi če bi razvijal mlade, kar oni ne znajo, bi morali še naprej opraviti ogromno posla, tako da bi bilo vse skupaj kontraproduktivno. Olimpiji manjka človek, ki bi znal celoten sistem iz podzemlja spraviti znova na svetlo. Ljudi, ki so v Evropi sposobni tega, bi lahko prešteli na prste ene roke. Dokazano sem sicer eden od teh, a z menoj ni nihče v kontaktu. Zakaj so tako neumni, da mojega znanja zadnje desetletje niso znali izkoristiti, mi ni jasno. Slovenska košarka je trenutno v podzemlju in prava tragedija je, kako jim je uspelo vse skupaj spraviti tako nizko.«