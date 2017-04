Po dvanajst izbrank in izbrancev se je pomerilo v meki ameriškega šaha St. Louisu. Lokalni mogotec Rex Sinquefield je poskrbel za lep nagradni sklad: prvakinjo je čakalo 25.000, prvaka 50.000 dolarjev. Tu je še zanimiva klavzula: kdor ponovi dosežek Bobbyja Fischerja iz leta 1964 (11 točk iz 11 partij), dobi dodatnih 64 tisočakov. A to je utopija. Pri ženskah je udeležba vseh najboljših obetala bojevit šah, moški turnir je prinašal pravo poslastico: Wesley So, Fabiano Caruana in Hikaru Nakamura na svetovni lestvici že lep čas gledajo v hrbet le Magnusu Carlsenu. Tudi preostala zlata olimpijca iz Bakuja Ray Robson in Sam Shankland sta bila v St. Louisu. Dodajmo še Gato Kamskega, petkratnega prvaka ZDA, in 16-letnega svetovnega mladinskega prvaka Jefferyja Xionga; spektakel je bil zagotovljen.

Filmski razplet smo videli pri dekletih: 27-letna Sabina Foisor, ki že leta nastopa za ZDA, je pred dobrim mesecem pokopala prezgodaj umrlo mater, znano romunsko velemojstrico. Kljub temu se je zbrala, izkoristila slabe trenutke Nazi Paikidze, Irine Krush in Anne Zatonskih in gladko zmagala!

Triindvajsetletni So je vodil od začetka do konca. Za svoj prvi naslov prvaka pa je moral v dvoboju hitrih partij še premagati 41-letnega Alexa Onischuka, prvaka leta 2006, ki je odigral najboljši turnir v karieri. Z nekaj sreče je Wesleyju uspelo; niz nepremaganosti je podaljšal na 67 klasičnih partij. Od lanskega julija zmaguje, kjerkoli se pojavi, z le tremi zmagami ob osmih remijih pa tokrat ne bo v celoti zadovoljen. To velja tudi za Caruano in Nakamuro, ki sta se vseskozi mučila in šele v zaključku na tretjem mestu dohitela Varuzhana Akobiana, ki ima za seboj sijajen teden. Ostrih in zabavnih partij v St. Louisu ni manjkalo: