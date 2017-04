Slovenska ženska teniška reprezentanca se bo prihodnji teden, od 19. do 22. aprila, v Siauliaiu borila na tekmovanju za pokal Fed. Igralke, ki jih vodi kapetan Andrej Kraševec, bodo tekmovale v drugi evro-afriški skupini, v kateri bodo tekmeci Danska, Egipt, Luksemburg, Norveška, Južna Afrika, Švedska ter gostiteljica Litva.

Energija pred nedeljsko potjo v Litvo, je v slovenski reprezentanci odlična. Prvi dve slovenski igralki Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović sta na svetovni lestvici sosedi na 142. in 143. mestu, mladost v reprezentanci pa dopolnjuje Kaja Juvan, lani zmagovalka mladinskega Orange Bowla. Za izkušnje bo v reprezentanci skrbela 31-letna Andreja Klepač, 27. igralka s svetovne lestvice med dvojicami. Prav v dvojicah bo Slovenija zelo močna, saj bosta Klepačevi lahko delali družbo tako Zidanškova kot Jakupićeva, ki sta z uspehi v zadnjem času dokazali, da se odlično znajdeta v paru.

Sistem tekmovanja v Litvi bo takšen, da bo žreb določil dve skupini s po štirimi reprezentancami. Vsaka ekipa bo igrala z vsako, prvi dve iz vsake skupine pa bosta napredovali v polfinale. V njem se bosta navzkrižno pomerili prva in druga reprezentanca iz obeh skupin, zmagovalka pa bo napredovala v prvo evro-afriško skupino. Na papirju naj bi bila največja tekmeca Švedska s 57. igralko sveta Joano Larsson, in Luksemburg z Mandy Minella (68.). »Naš cilj je jasen: uvrstitev v prvo skupino. Prva in druga slovenska igralka bosta glede na uvrstitev na svetovni lestvici na papirju v prednosti pred številnimi tekmicami. V reprezentanci imamo eno najboljših mladink na svetu ter izkušeno igralko dvojic. Razlog, da gremo lahko optimistični na pot,« napoveduje Andrej Kraševec. »Glede na to, da lahko vsaka reprezentanca dve uri pred tekmo določi postavo, je napoved lahko nepredvidljiva. Kljub temu ne bežimo od cilja, uvrstitve v prvo skupino,« dodaja Daniel Šantl, pomočnik slovenskega kapetana.

»Na trdi podlagi sem se izkazala lani v Avstraliji. Tovrstna podlaga mi je prirasla k srcu, zato se veselim, da bo takšna tudi v Litvi. Glede na to, da bom v pokalu Fed igrala prvič, lahko rečem, da imam posebne občutke. Ti so drugačni od individualnih tekmovanj, na katerih igramo vso sezono,« pravi 19-letna Tamara Zidanšek. »V tej sezoni spoznavam, kako velik je razkorak med mladinskim tenisom in svetom profesionalizma. Vsaka igralka se na turnirjih bori za preživetje. Na Sardiniji sem se imela priložnost pomeriti z igralko, ki je bila nekdaj med najboljšimi 50 na svetu, ter si pridobila dobre izkušnje. Trudila se bom po najboljših močeh, da mi uspe preboj med najboljše,« razmišlja 16-letna Kaja Juvan.

Največ izkušenj v slovenski reprezentanci ima Andreja Klepač. 31-letna Primorka pravi, da je reprezentanca vključno z njo mlada ter ima lahko lepo prihodnost. Pravi, da se posveča le igri dvojic, medtem ko v konkurenci posameznic ta trenutek ne razmišlja. »Sistem v pokalu Fed bo precej naporen, saj bo vsaka reprezentanca odigrala štiri dvoboje v štirih dneh. Slovenke so v tej sezoni nanizale nekaj odmevnih uvrstitev, na podlagi katerih se lahko optimistično odpravimo na pot. Upam tudi, da bomo ostale zdrave,« pravi Andreja Klepač.

Polona Hercog? Po besedah Andreja Kraševca je Štajerka po rehabilitaciji začela teniške treninge. Kdaj se bo vrnila v tekmovalni program, se ta čas še ne ve.

Slovenska teniška reprezentanca Tamara Zidanšek: 142. na svetovni lestvici Dalila Jakupović: 143. Kaja Juvan: 596. Andreja Klepač: 1136. Andrej Kraševec: kapetan Daniel Šantl: pomočnik kapetana