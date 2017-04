V sredini februarja letos je Damir Topolko, direktor direkcije za infrastrukturo, ki deluje pod okriljem infrastrukturnega ministrstva, obvestil direktorja SŽ – Infrastruktura Matjaža Kranjca, da so v notranji reviziji poslovanja družbe v letih 2015 in 2016 ugotovili vrsto »nepravilnosti in pomanjkljivosti«.

V direkciji za infrastrukturo so pregledali posle, sklenjene za vzdrževanje in obnovo javne železniške infrastrukture, torej tisti del, za katerega SŽ – Infrastruktura vsako leto prejme državna sredstva. Pri tem so, med drugim, ugotovili da so v SŽ – Infrastrukturi kršili zakon o javnem naročanju, da so »razdelili javni denar na dvoje istovrstnih naročil«, da so sklepali anekse po izteku roka pogodbe, nerealno načrtovali roke izvedbe del, kasneje pa sklepali anekse k pogodbi, ugotovili so neskladje med podatki iz dobavnice in zapisnikom o opravljenih delih