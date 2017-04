Na delavskih demonstracijah so se doslej v Ljubljani zbirali učitelji, gostinci, kmetje, kovinarji, celo policisti. V valu demonstracij decembra 2012 so živo verigo okoli parlamenta sklenili tudi univerzitetni profesorji in študentje. Še nikoli doslej pa se niso za izboljšanje položaja na ulicah zavzemali znanstveniki. Prvič v zgodovini Slovenije se bo to zgodilo v sredo, 19. aprila. Organizatorji Shoda za znanost napovedujejo, da naj bi se v povorki, ki bo potekala od Moderne galerije mimo vlade in parlamenta do Novega trga, kjer stoji stavba Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zbralo do tisoč doktorjev znanosti.

»Znanosti nastaja nepopravljiva škoda!« »Že to, da se znanstveni raziskovalci podajajo na ulice, torej so se odločili za dejanje, ki ni v njihovi naravi, bi moralo vs