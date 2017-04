Že septembra je v Stanežičah in okolici završalo. Med krajani se je razširil glas, da so geodeti opravili meritve za novi zbirni center za begunce. Kmalu se je razburjenje poleglo, saj so predstavniki četrtne skupnosti preverili govorice in pridobili zagotovila, da ni tako. Konec prejšnjega meseca je Stanežičane dosegla novica, da bodo v svojo bližino res dobili zbirni center – za zbiranje odpadkov. Nad tem so bili še toliko bolj presenečeni, ker je Mestna občina Ljubljana v Trajnostni urbani strategiji Snagin objekt postavila med prioritete in celo potrdila izvedbeni načrt, ne da bi jih kar koli vprašala.

Največ nejevolje je napoved povzročila med stanovalci hiš, ki bodo mejile na zbirni center, če bo stal tako, kot predvideva delovna različica nove ureditve. Za možno mikrolokacijo centra je večina krajanov izvedela šele konec meseca, ko je predsednik četrtne skupnosti Šentvid ureditev umestil v marčevsko četrtno glasilo. »Dolgo je bila predvidena lokacija na Brodu pri betonarni, nato je svet četrtne skupnosti predlagal lokacijo na Rojah, vendar se je izkazalo, da tam gradnja ni izvedljiva, potem je župan na enem od sestankov dejal, da bo center stal v Stanežičah. Vendar ni bilo govora o točni lokaciji, tako da nismo mogli obvestiti krajanov. To skico smo dobili šele dva tedna pred izidom glasila,« je pojasnil Damijan Volavšek, dolgoletni predsednik četrtne skupnosti iz Liste Zorana Jankovića.

Hočejo kanalizacijo, ne odpadkov Vznemirjeni vaščani Guncelj so prejšnji teden sklicali srečanje vaščanov v stanežiškem gasilskem domu, da bi skupaj predebatirali tudi umestitev centra za ravnanje z odpadki. Razprava je nato rodila civilno iniciativo, ki zdaj zahteva, da občina in Snaga ustavita vse aktivnosti za gradnjo zbirnega centra Stanežiče. Nočejo smetišča, kot številni imenujejo načrtovani zbirni center, in od občinske oblasti zahtevajo, da se posveti drugim zadevam, denimo gradnji kanalizacije. Ta je namreč znova izpadla iz občinskih načrtov, čeprav si zanjo v tem delu Ljubljane prizadevajo že več let. »Zagotovo je tudi to prispevalo k temu, da so novi center slabo sprejeli, sicer pa večina pravi, da nimajo nič proti zbirnemu centru v naši četrtni skupnosti, samo ne zraven njihovih hiš,« je strnil Volavšek, ki je po izredni seji sveta podal svojo odstopno izjavo. Razočarali so ga žalitve in očitki krajanov na sredinem sestanku, razočaran je tudi nad odnosom občine in svojo nemočnostjo, vsekakor pa so k takšnemu razpletu dogodkov prispevale njegove besede v glasilu. »Hotel sem izraziti zgolj pozitivno presenečenje v smislu, da bomo končno dobili nekaj novosti, saj se to sicer v Šentvidu ne zgodi tako pogosto kot bližje središču mesta,« je odgovoril Volavšek. Pri odhodu mu je sledil podpredsednik Alojz Hitij, ki pa ostaja član sveta, prav tako sta se za odstop odločila še dva svetnika, ki ju bodo morali nadomestiti.

Več kot zbirni center Že pred odstopom se je Volavšek dogovoril za sestanek svetnikov in civilne iniciative z županom. Kot kaže, ta ne bo na vrsti še ta teden, ampak na Magistratu obljubljajo, da jih bodo povabili takoj, ko bo mogoče. Do takrat ne nameravajo ničesar komentirati, poudarjajo samo, da je v glasilu objavljen prikaz le delovna različica. Ljubljanski urbanistični zavod naj bi šele ta mesec predal celotno projektno dokumentacijo. Predstavnica Snage Nina Sankovič je dodala, da se jim zdi lokacija v Guncljah najprimernejša med drugim zato, da bodo gospodarno izkoristiti kapacitete in dnevne migracije v okviru infrastrukture P+R. V Snagi ocenjujejo, da so še možne prilagoditve znotraj območja, vendar je treba dodati, da niso vsa zemljišča v lasti občine. Četrtni svetniki so se po njihovih besedah z lokacijo v Stanežičah seznanili že oktobra 2015. Po predstavitvi so se izrekli, da se strinjajo, če bodo rešili problem dostopnosti, zlasti v času prometnih konic. Poleg tega, da Snago h gradnji zbirnih centrov sili zakonodaja, želijo prebivalcem ponuditi možnost zbiranja odpadkov, ki ne spadajo v domače zabojnike. Ne bodo pa zbirali azbestnih in bioloških odpadkov, zgolj zeleni odrez. Kot opažajo, ima večina krajanov napačne predstave o tem, kaj zbirni center sploh je. To ni smetišče oziroma odlagališče odpadkov, poudarjajo. Kreapolis, kot so ga poimenovali, bodo denimo sestavljali prostori, kjer bodo izdelkom podaljšali življenjsko dobo, prodajali popravljene in predelane izdelke, prirejali izmenjave in omogočali izposojo rabljenih predmetov, obenem pa bo obsegal priložnostno tržnico in kavarnico, ki bo delovala po načelih pravične trgovine. Sankovičeva ga je opisala kot lep objekt, ki bo prinesel številne pozitivne učinke, obenem pa bo zapolnil jamo, ki zdaj služi kot nelegalno smetišče.