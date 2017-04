Cesta čez prelaz Vršič naj bi bila popolnoma zaprta le pet dni spomladi in med tednom jeseni. Dolgotrajna zapora, o kateri se je govorilo sprva, bi bila smrtni udarec Posočju, svarijo tamkajšnji turistični delavci. Kako pomembna je vršiška cesta, vedo povedati celo v Idriji, kjer se ob zaporah zmanjša obisk v muzeju. Mnogi namreč čez Vršič speljejo svoje enodnevne izlete na Primorsko.

»Vsa dolina Trente – od kampov, turističnih in eko kmetij, ponudnikov apartmajev do hotelskih naselij – živi od turizma in na udaru bi bila delovna mesta,« pravi. Prizadeti bi bili tudi nekateri zaposleni, ki si kruh z gorenjske strani hodijo služit v Trento, nekaj Trentarjev, ki se vozijo v službo na gorenjsko stran, bi moralo vsak dan ubirati daljšo pot čez prelaz Predel. Namesto 25 bi prevozili 63 kilometrov in za pot porabili pol ure več časa.

Sergej Bolčina, ki ima v Trenti kamp in je tudi predsednik krajevne skupnosti Trenta, omilitev zapornega režima po eni strani pozdravlja. »Še vedno pa bomo poskušali vztrajati, da bi lahko med obnovo čez Vršič vozil vsaj minibus, saj v maju in prvi polovici junija avtobusi ne bodo smeli voziti,« pravi. V primeru popolnega zaprtja ceste pa scenarij ne bi bil nič kaj prijeten.

Z omilitvijo režima zapiranja ceste v Posočju so in niso zadovoljni. »Še vedno tudi v spomladanskem času napovedujejo enotedensko popolno zaporo,« nezadovoljstvo pojasni Janko Humar , direktor Lokalne turistične organizacije Bovec. Svari, da Trenta nikakor ni več umirajoče območje, temveč turistično prodorna dolina, ki k bovškemu turizmu prispeva tretjino prihodkov in ustvari 100.000 prenočitev na leto. »Takšna zapora bi pomenila konec turizma,« dodaja Humar, ki sicer obnovi ne nasprotuje, si pa želi, da bi bila obnova vzdržna tudi za domačine, ne le za gradbene delavce.

Gorenjci so načrtovali obnove koč

Zaskrbljeni in hkrati veseli so tudi Gorenjci. »Seveda to naložbo pozdravljamo in upamo, da bo končno tudi vožnja po serpentinah z gorenjske strani prijetnejša in varnejša,« pravi predsednik Planinskega društva Jesenice Vladimir Ivan Hlede. Društvo na območju Vršiča oziroma Trente upravlja štiri planinske postojanke. »Upam, da se bodo na direkciji predlagane kompromisne ureditve držali,« poudarja. Jeseniško planinsko društvo namreč letos namerava v Tičarjevem domu obnoviti sanitarije in urediti odtoke za začetek gradnje male čistilne naprave, dela pa načrtujejo tudi v Erjavčevi koči in v Koči pri izviru Soče. »Ker so vse naložbe neposredno odvisne od poslovanja koč na tem območju, se pridružujemo turističnim delavcem na območju Bovca in Trente v mnenju, da bi s popolnimi zaporami nastala velika gospodarska škoda,« pravijo v planinskem društvu.

Obvestilo direkcije o delih na gorenjski strani ceste pa ni odvrnilo organizatorjev vsakoletne dirke s poniji na Vršič, ki jo načrtujejo za 3. junija. »Že ves teden preučujemo predvidena dela na cesti. Trenutno kaže, da bomo dogodek lahko izpeljali,« pravi Barbara Poženel iz podjetja Red Bull. Najbolj pa so obnove veseli na občini v Kranjski Gori, saj dotrajana in nevarna cesta kazi ugled turističnega kraja. Po besedah župana Janeza Hrovata so tako tudi vsaj kratkotrajne popolne zapore povsem razumljive. Tem se zaradi ozke ceste in strojev, ki zasedejo celotno vozišče, ni mogoče izogniti, pravijo na direkciji. Del pa zaradi klimatskih razmer v visokogorju v nobenem primeru ne morejo prestaviti na čas zunaj turistične sezone, dodajajo.