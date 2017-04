Poskus posoškega gospodarstva, da bi v Tolminu izobraževali strojne tehnike in tako podjetjem zagotavljali vedno bolj iskane tehnične kadre, se je izjalovil. Potem ko so prepričali ministrstvo za šolstvo, da jim je program odobrilo, se je zataknilo na koncu: v program se je vpisalo premalo bodočih dijakov, da bi ga lahko izvedli.

»Razočarani smo, ker ciljna javnost ni prepoznala te izjemne priložnosti, ki je med drugim vsem vključenim ponujala tudi možnost štipendij in kasnejšega zaposlovanja. V prihodnjih letih se bo posoško gospodarstvo soočalo z odlivom zaposlenih v upokojitev, kar pomeni, da bodo potrebe po zaposlovanju tega kadra tudi v prihodnje,« je pojasnila Nevenka Volk Rožič, direktorica severnoprimorske enote Gospodarske zbornice Slovenije.

Strojne tehnike potrebuje vsaj devet večjih zaposlovalcev v dolini in številni manjši podjetniki. Samo v podjetju Hidria AET predvidevajo, da bodo do leta 2019 potrebovali najmanj 65 dodatnih strojnikov. Ker jih na trgu le težko dobijo, so se posoška podjetja od Deskel do Bovca povezala in skupaj s Šolskim centrom Nova Gorica ter Gimnazijo Tolmin na ministrstvo naslovila prošnjo, da bi jim v Tolminu dovolilo odpreti dislociran oddelek, kjer bi izobraževali strojne tehnike. Na ministrstvu ni šlo enostavno, saj slednje ni želelo širiti dosedanje mreže šol. In ko so v Ljubljani vendarle prisluhnili lokalnim potrebam, so podjetja še enkrat stopila k skupni promociji izobraževalnega programa med mladimi in na izviren način s komikom Vidom Valičem posnela promocijski video o delu tehničnih poklicev. Bodočim dijakom so zagotovila štipendijo, opravljanje prakse in kasnejšo zaposlitev.

Na koncu se je zataknilo pri vpisu. Program je pritegnil manj kot 15 bodočih dijakov, kar je bil pogoj, da program tudi izvedejo. Vprašanje, ali bo ministrstvo še prisluhnilo Posočju, je zato na mestu. no