Podpora tudi iz Slovenije

Srednjeevropski univerzi so izrazili podporo tudi njeni nekdanji in sedanji slovenski študentje, predavatelji, sodelavci in podporniki. Skupaj 104, med njimi precej znanih in uglednih, so se podpisali pod izjavo, v kateri izražajo zaskrbljenost nad madžarskimi zakonodajnimi spremembami in pozivajo pristojne, naj storijo vse za zagotavljanje akademske svobode v vseh članicah EU. Izjavo spremlja daljši poziv k podpori CEU, v kateri obsojajo madžarski »nelegitimen poseg v akademsko svobodo, ki nima precedensa v Evropi po padcu Berlinskega zidu« in ki pomeni »napad na akademsko svobodo iz dnevnopolitičnih razlogov«.