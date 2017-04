Če bi bila hotel in gostilna Maribor dokončana lani, bi po ocenah poznavalcev zlahka konkurirala za največjo gradbeno naložbo v slovenski turistični panogi. Lani je bila to slabih pet milijonov evrov vredna gradnja Hitovega hotela v Šentilju.

Naložbenik Saša Arsenovič pa ni državna igralnica, temveč morda najdrznejši in nainventivnejši gostinec v Sloveniji. O tem, koliko ga je stala revitalizacija 3600 kvadratnih metrov velikega srednjeveškega poslopja na stičišču Glavnega trga in Koroške ceste, reformator mariborske gastronomske ponudbe ne želi govoriti. »Je pa stala bistveno več, kot sem si mislil,« se nasmehne.

Odkopali več kot 600 let staro klet

Tudi trajala je dlje od prvotnih pričakovanj: od začetka projektiranja do dokončanja je minilo več kot tri leta in pol. Da so jo lahko ustrezno udejanjili, je moral Arsenovič odkupiti še sosednjo hišo na Koroški 4. »Vsega skupaj sem sklenil osem kupo-prodajnih pogodb,« je razkril lastnik gostinskega kompleksa Rožmarin z lokalom Stakehouse in morda najboljšo slovensko picerijo La Pizzeria. Kako zahtevna in mukotrpna je bila gradnja Maribora, zgovorno razkrije podatek, da so na dvorišču našteli kar 4200 prihodov in odhodov gradbenih tovornjakov.

Zaradi vsega naštetega ne preseneča Arsenovičevo navdušenje nad novim podvigom. Obiskovalcu zna povedati anekdoto za skoraj vsako opeko, kljuko, tram ali ostanek parketa. Ko so izkopali in obnovili klet, so v njej odkrili temelje, ki segajo v 14. stoletje, izvemo. V njej so zdaj uredili poseben bar z imenom Apoteka.

Nekoč propadajoči objekt v središču Maribora zdaj blesti v povsem novi podobi. »Oživeli smo staro princesko, ki je nemočna počivala na Glavnem trgu,« je zadovoljen Arsenovič. Mariborski zavod za spomeniško varstvo ga je zato letos nominiral za Steletovo priznanje, ki ga podeljuje Slovensko konservatorsko društvo. »Ustvarili smo nekaj novega v zgodovinski preobleki, nekakšen vintage modern,« koncept razloži arhitekt Gregor Reichenberg. Rekonstrukcija obstoječe strukture je bila zanj velik izziv. »Imaš namreč zavezane roke, zadev ne moreš postavljati na novo, ker kulisa že obstaja. Vse, kar je novo, so nekakšni citati sodobnega.«