V nacionalnem paviljonu v Arsenalu na 57. likovnem bienalu v Benetkah, ki bo med 13. majem in 26. novembrom, bo slovensko umetnost predstavljala ustvarjalka Nika Autor. Odkar so se slovenski predstavniki iz Galerije A+A leta 2014 preselili v Arzenal, obišče slovenski paviljon več kot 500 tisoč obiskovalcev na leto, kar je zagotovo dobra popotnica za projekt Novicam se ne odpovemo!. Autorjeva, ki svojo umetniško prakso razume kot refleksijo družbene stvarnosti, s filmom Obzornik 63 – Vlak senc in spremljajočim zbornikom opozarja na begunsko tematiko in jo obenem razširja na razmislek o iskanju sreče danes.

Sreča beguncev danes Slovenska komisarka na beneškem bienalu, direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac, je povedala, da je sreča tista minimalna vrednota, ki nas poskuša spraviti v gibanje, zato spada v kontekst predstavitve tudi metaforika vlaka, ki je osnovni motiv tridesetminutnega obzorniškega filma. Delo se namreč napaja v drobcu posnetka nekoč slavne železnice Beograd–Ljubljana, po kateri begunci, kot je poudarila Autorjeva, danes ne potujejo v vagonih, temveč v podvozju vlaka – hrepenenje po sreči je namreč vse bolj povezano z iskanjem možnosti golega preživetja. »O njihovem potovanju tokrat razmišljam skozi citate iz filmske zgodovine, navsezadnje je bil vlak v filmih že mnogokrat reprezentiran,« razlaga umetnica in članica Obzorniške fronte, kolektiva ustvarjalcev s področja filmske, kulturne in politične teorije ter umetnosti. Nič nenavadnega torej, da si je za filmsko formo izbrala formo obzornika, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih poročal o dosežkih socializma, danes pa se napaja iz dejavnosti protiglobalističnih gibanj, gibanja Occupy, naraščajočega rasizma, stopnjevanja nasilja nad migranti… Obzornik 63 tako nadaljuje produkcijo Filmskega obzornika 55 in Obzornika 57, ki sta prav tako premišljena kolaža arhivskih in sodobnih posnetkov. S preizkušanjem meje med klasičnim informativnim obzornikom in angažiranim antiobzornikom ga obenem dopolnjuje s formo eksperimentalnega in esejističnega filma, je dodala Nika Autor.

Zbornik kot miselni okvir Enakovreden del predstavitve v Benetkah je tudi zbornik 24 besedil, ki sledi strukturi obzornika, saj združuje tako strokovna in esejistična besedila kot umetniške intervencije različnih avtorjev, med njimi Franca Berardija - Bifa in Miklavža Komelja. »Formi filma in zbornika, ki sta za tovrstni bienale najbrž nepričakovana izbira, nista naključni. Z njima želimo obenem poudariti, da zahteva nastanek umetniškega dela postopen razvoj in čas,« je ob tem dodala kustosinja za izbor slovenskega predstavnika na letošnjem bienalu, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti Andreja Hribernik.