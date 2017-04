Družinsko barvanje in ustvarjanje pisanih jajc

Če praznujete veliko noč, se boste zagotovo lotili tudi barvanja pirhov. Obstaja veliko različnih načinov za barvanje velikonočnih jajc. Jajca lahko pobarvamo z naravnimi barvami (čebulni olupki, pesa, kurkuma, kava, rdeče zelje…) ali pa kar s kupljenimi. Z barvanjem jajc in nasploh z velikonočnimi pripravami in navadami začnemo že dan prej, običajno je to najbolj privlačna in zanimiva zabava vsega praznika. Nadvse veselo bo, če bo to počela družba odraslih in otrok. Najrazličnejše domislice prinašajo tudi zanimive rešitve in nenavadne pirhe, zato otrokom samo zaradi packanja, ki je pri barvanju jajc seveda neizbežno, nikar ne vzemite tega veselja. Oblecite otroka v kakšno staro majico in delovno površino obilno prekrijte s papirjem, pa bo vse lepo in veselo.