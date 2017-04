Velika večina starejših se visokokalorične velikonočne diete drži zaradi prijetnih spominov na praznik izobilja iz pred- in medvojnih časov lakote, ko je bil to bolj ali manj edini čas v letu, ob katerem so se lahko, če so imeli srečo, obilneje najedli. Drugi se jajčno-svinjske diete držijo iz navade oziroma zato, ker »se to spodobi«. Ste se kdaj vprašali, kaj v velikonočni ikonografiji počne zajec, čeprav ga ob tej priložnosti na tradicionalno obloženi mizi pečenega najdemo le redko? Velja za prispodobo germanske boginje Eastre, torej je tisti, ki nosi velikonočna jajca. Iz imena Eastra sta nastala easter in ostern, britansko in germansko ime za veliko noč. Istega izvora sta tudi easter hare in osterhase, kakor Angleži in Nemci imenujejo velikonočnega zajca, od tod izvira tudi ime znane in vplivne madžarske plemiške družine Esterhazy… Velikonočni prazniki izvirajo iz praznovanja začetka pomladi. Obilne pojedine so naši predniki za srečo z obilno letino prirejali že v davnini. Zajci in jajca kot simboli plodnosti, z raznimi dobrotami izboljšan kruh so krasili oziroma spletali v kite, ki po videzu spominjajo na žitni klas (pinca – glej recept)…

Pravo vprašanje torej ni, kaj se spodobi oziroma moramo, temveč kaj moremo jesti ob prihajajočem prazniku. Moremo pa denimo vse, kar nam ponuja narava. Ponekod so to regrat, čemaž in hren, drugod šparglji, koprive in divji hmelj, motovilec in še kaj. Da navada »dol ne pride«, kot se reče na severu naše dežele, pa seveda ni napak zaužiti česa iz železnega prazničnega repertoarja, pa če se sliši, je videti in okusiti še tako suhoparno. Namesto orehove potice pa tokrat nemara spečemo primorsko pinco po naslednjem receptu.