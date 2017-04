»Sin poskušal ubiti očeta,« je minuli konec tedna sporočila murskosoboška policijska uprava. Podobnih obvestil smo v zadnjih letih, žal, vajeni, toda prleška družinska tragedija je še posebno pretresljiva. Franc Novak je namreč leta 1998 ostal sam na svoji kmetiji v Šalincih pri Ljutomeru. Takrat sedemletnega sina Aljaža, ki je minulo soboto 54-letnega očeta med prepirom v kuhinji najprej z nožem zabodel v ledveni predel hrbta, na dvorišču pa ga je nato poškodoval še s sekiro (napadeni ni v smrtni nevarnosti), je ljutomerski center za socialno delo (CSD) Francu odvzel in ga zaupal rejniški družini. Aljaževo sestro je istega leta 1998 vzela k sebi teta, Frančeva žena Marjetka pa se je zaradi poskusa samomora zdravila v bolnišnici in se k možu nikoli več ni hotela vrniti.

Grožnje socialnim delavcem

»Otroka je bilo treba nujno odpeljati stran od Franca. Bil je nasilen do njune mame, do njiju pa se je vedel, kot da sta kasaška konja, ki jih sicer Franc dresira,« se stresnega leta 1998 spominja takratni direktor ljutomerskega CSD Boris Sunko. Odvzem sedemletnega Aljaža je zbudil izjemno zanimanje medijev. Mnogi so objavili zgolj resnico, ki jo je širil Franc Novak, češ da vzorno skrbi za svojega fantka in da so mu ga po krivici in nasilno odvzeli. Odvzem otroka so spremljali tudi policisti ljutomerske policijske postaje. »Ker je Franc znan kot prenapetež, smo se bali morebitnih nevšečnosti,« so nam takrat pojasnili svojo navzočnost.

Ljutomerski CSD je zaradi odvzema sedemletnega dečka leta 1998 doživel podoben pogrom, kot se je pred časom zgodil po odvzemu velenjskih dečkov. Groženj in kritik ni manjkalo: »V enem mesecu vrnite fanta, sicer bomo ubili vaše otroke in jim iztrgali srce,« je Borisu Sunku, takrat očetu dveh srednješolcev, po telefonu sporočil neznanec. »To je bila daleč najhujša preizkušnja v moji profesionalni karieri. Pritiski in grožnje so se vrstili še nekaj mesecev po odvzemu dečka. Kmalu po tistem sem zamenjal službo. Deloma tudi zaradi teh pritiskov,« se spominja Sunko in dodaja, da je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve takrat uvedlo izredni nadzor nad postopkom odločanja v tem primeru in v celoti potrdilo pravilnost ravnanja CSD Ljutomer.