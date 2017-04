Chia semena so pravi hit že nekaj časa in so ti. superživilo. Chia semena so "produkt" rožice imenovane Chia (oz. Salvia hispanica). Semena so tako majhna, da jih ni treba dodatno mleti, imajo pa ogromno koristi: so lahko prebavljica, so bogat vir beljakovin, omega 3 maščobnih kislin, antioksidantov, železa, kalcija, železa ... So dobre za prebavo, popularne pri shujševalnih dietah, omogočajo dobro hidracijo telesa, so odlične za diabetike itd.

Ta puding je pripravljen brez vsakršnega kuhanja. Vse le zmešate in počakate, da se chia semena aktivirajo - potrebujejo približno pet ur, lahko pa jih namočite tudi čez noč in puding pojeste za zajtrk. Zaradi kokosa in vanilijeve paste je puding že fantastičnega okusa, za osvežitev in popestritev pa mu lahko dodate še nekaj svežega sadja. Jagode so fantastična izbira, lahko pa poskusite tudi z borovnicami, pa breskvami ...

Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi) - 2,5 dcl kokosovega mleka - 3 žlice chia semen - 1 žlica javorjevega sirupa + za okras - 1 žlička vanilijeve paste (ali vanilijeve esence) - 1 žlica kokosovih lističev (ali kokosove moke)