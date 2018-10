Resno ogrožate sebe in svojo družino, če niste previdni pri upravljanju električnih naprav in vzdrževanju vseh komponent električne napeljave. Pogosto v bivalnih prostorih najdemo obrabljene ali izpostavljene vtičnice in stikala, ki so komaj še na svojem mestu, stanovalci pa jih kljub temu še vedno uporabljajo.

Nevarno električno iskrenje V starejših domovih se vtičnice z leti tako ali drugače poškodujejo – tudi če je razbit le del plastike na sprednji plošči, lahko ob izklopu ali priklopu naprave oziroma vtikača pride do električnega iskrenja, zaradi česar tvegate nevarnost požara. Ob večkratni uporabi vtičnic (pogostem vključevanju in izklapljanju električnih naprav), ki jih najpogosteje uporabljamo, se lahko le-te razmajejo. Ko naslednjič vključimo napravo, priključek zaradi ohlapnosti vtičnice delno ali v celoti zdrsne iz nje, rezultat česar je električni šok ali požar.

Pregrevanje vodi v požar Če ima vtičnica slab notranji stik in razmajane ali ohlapne žice, se lahko hitro pregreje ali oddaja iskre. Tudi če nanjo ni priključen noben aparat, se bo pregrevala, če gre skoznjo električni tok do drugih vtičnic na istem vezju. Če želite preprečiti poškodbe vtičnic, vam priporočamo, da vse naprave dosledno najprej ugasnete, preden vtikače izvlečete iz vtičnic.