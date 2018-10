Izboljšate utrujeno podobo domačega stopnišča: predstavljamo ideje za dekoracijo

Če mislite, da so stopnice v vaši hiši le pot do prvega (in morda tudi drugega) nadstropja, se motite. Ta element je ena od osrednjih točk vašega doma, ki nedvomno priteguje poglede – občudujoče, kadar je stopnišče lepo urejeno, in karajoče, kadar je v »razsutem« stanju.