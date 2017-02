Več deset tisoč Mehičanov je na ulicah mest protestiralo proti politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa do priseljevanja in proti napovedi gradnje zidu na meji z Mehiko. V belo oblečeni protestniki so v približno dvajsetih mehiških mestih vihrali z mehiškimi zastavami in napisi proti Trumpu. Samo v prestolnici Ciudad de Mexico se je zbralo 20.000 ljudi, ki so po glavni ulici korakali s slogani, kot sta »Hvala, Trump, da si poenotil Mehiko!« in »Mehiko je treba spoštovati, gospod Trump«.

Po navedbah organizatorjev so s protesti želeli poslati sporočilo, da je Mehika združena proti novemu ameriškemu predsedniku. So pa kritizirali tudi mehiškega predsednika Enriqueja Peno Nieta zaradi neuspešnega boja proti korupciji in za zmanjševanje nasilja.

Trumpova namera, da na meji z Mehiko zgradi zid, je močno razjezila Mehičane, predsednik države pa tudi vztrajno zavrača Trumpovo zahtevo, da za gradnjo plača Mehika. Zaradi tega spora je tudi odpovedal obisk v ZDA. Trump vneto ponavlja, da je gradnja zidu nujna za preprečitev navala nezakonitih migrantov iz Srednje Amerike. Gradnja zidu na 3200 kilometrov dolgi meji z Mehiko je bila sicer tudi ena njegovih osrednjih predvolilnih obljub.