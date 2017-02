Švicarji so uprizorili sijajen ekipni napad ter se veselili že tretjega naslova svetovnega prvaka na šesti končni disciplini svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Sankt Moritzu. Luca Ärni je presenetljivo dobil moško preizkušnjo v alpski kombinaciji, potem ko je za stotinko sekunde ugnal branilca naslova in najboljšega alpskega smučarja na svetu Avstrijca Marcela Hirscherja. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra se je uvrstil Švicar Mauro Caviziel, medtem ko sta bila preostala domačina Justin Murisier in Carlo Janka šesti in sedmi. Najboljši Slovenec je bil Martin Čater na 13. mestu.

Spomini, kako so Švicarji v ženski konkurenci znižali start ženskega smuka ter z odločitvijo favorizirali domače tekmovalke, so še sveži. Četudi sta na ženski tekmi Švicarki Wendy Holdener in Michelle Gisin dosegli dvojno zmago in bili najboljši, sta poslušali kakšen očitek. Tudi na moški preizkušnji so Švicarji pripravili »filigransko taktiko« za svoje alpske smučarje. Slalom so namreč izpeljali po zelo mehkem terenu. S tem so preprečili boljši nastop Hirscherju, ki se precej bolje znajde na trših terenih. Smukaški specialisti pa so smučali po vse mehkejši progi ter priborjeno prednost v kraljevi disciplini zamenjali za zaostanek za slalomskimi mojstri. Taktika je obrodila sadove, saj je Ärni z minimalno prednostjo ugnal Hirscherja, izmed smukačev pa sta se morala Dominik Paris in Aleksander Aamodt Kilde zadovoljiti s četrtim mestom. Poraženec dneva je bil Francoz Alexis Pinturault, ki ni blestel ne v smuku ne v slalomu ter kot prvi favorit končal na desetem mestu.

Proga načeta že pri Kosiju Novi svetovni prvak je napadel s 30. mesta in presenetljivo ugnal Hirscherja, ki je bil po smuku 28. Avstrijec je v primerjavi z Ärnijem na slalomu izgubil 32 stotink, medtem ko je Caviezel s tretjim slalomskim časom zaostal že več kot sekundo in pol. Podatek, ki kaže, kako je bila proga z vsakim nastopom počasnejša. »Ker sem bil po smuku 21., sem šel na slalomski start deseti. Že pri meni se je močno poznala načeta proga, tako da si raje ne predstavljam, kako so se počutili tisti, ki so startali proti koncu,« je razmere slikovito opisal Klemen Kosi, ki si je od kombinacijskega nastopa obetal več kot 22. mesto. Slovenski junak dneva je bil Martin Čater. Mariborčan je oddrvel najboljši smuk kariere, s katerim je presenetljivo dosegel tretji čas. Prehitel je številne smukaške velemojstre. Zanimivo je, da Čater v nedeljo ni bil član slovenske smukaške reprezentance, saj se je trener Peter Pen odločil, da v moštvo uvrsti Roka Perka, ki je na tekmi povsem odpovedal. Zanimivo je tudi, da je najhitrejši kombinacijski čas v smuku dosegel Romed Baumann, ki prav tako ni bil član avstrijske smukaške reprezentance. In čeprav je med smukači precej smučarjev, ki solidno vijugajo v slalomu, tokrat niso imeli možnosti za najvišja mesta. Med njimi tudi Martin Čater, ki mu slalomsko znanje ni tuje. »S smukom sem res zelo zadovoljen, uspela mi je zelo dobra vožnja. Na slalom sem se dobro pripravil, trema na startu je bila ravno pravšnja. Glede na pogoje na progi sem zadovoljen tudi s slalomskim nastopom, kljub temu pa nisem dosegel vrhunskega rezultata. Na kombinacijah se pogosto zgodi, da odloča slalom. Na smuku so bili pogoji odlični ter za vse tekmovalce enaki, medtem ko na slalomu žal ni bilo tako, saj so bile temperature visoke in proga se je mehčala. Naredile so se luknje in je bilo zelo težko zadržati prednost, ki smo si jo priborili v smuku,« je svoj nastop ocenil Martin Čater.

Hadalin ob debiju 28. Slovenski adut iz ozadja Štefan Hadalin je bil na smuku prepočasen, da bi si priboril boljše izhodišče za slalomski napad. Vrhničan je v smuku za sekundo in 39 stotink zaostal za 30. mestom, s katerim bi lahko v slogu Ärnija in Hirscherja napadel vrhunsko uvrstitev. »Žal se mi smuk ni izšel po željah. Sem pa zadovoljen s slalomskim nastopom, s katerim sem dobro preizkusil teren. Izkušnje mi bodo prišle prav in upam, da mi bosta na specialnem slalomu uspeli dve podobni vožnji,« je svoj debitantski nastop na svetovnem prvenstvu ocenil Štefan Hadalin, ki sicer ni bil zadovoljen s končnim 28. mestom. Četrti slovenski predstavnik Tilen Debelak je odstopil v slalomu, potem ko je v smuku postavil 42. čas. Še pogled na lestvico najuspešnejših držav. S tremi zlatimi kolajnami je po dobri polovici prvenstva prepričljivo v vodstvu Švica pred Avstrijo in Kanado. Poleg najboljše trojice je zlato kolajno osvojila še Slovenija. Med sedmerico držav s kolajnami so še Norveška, Liechtenstein in ZDA. Za zdaj je največja osmoljenka Italija, ki še ni osvojila odličja.

Sankt Moritz v številkah Alpska kombinacija za moške: 1. Ärni (Švi) 2:26,33, 2. Hirscher (Avs) + 0,01, 3. Caviezel (Švi) + 0,06, 4. Paris in Kilde (Nor) po + 0,40, 6. Murisier + 0,49, 7. Janka (oba Švi) + 0,68, 8. Kriechmayr (Avs) + 0,75, 9. Theaux + 0,77, 10. Pinturault (oba Fra) + 0,86, 13. Čater + 1,17, 22. Kosi + 2,70, 28. Hadalin + 3,85, Debelak (vsi Slo) je odstopil.