Gradnja drugega tira naj bi bila na moč podobna zgodbi TEŠ 6, je potegnil vzporednice poslanec NSi Matej Tonin. »Zdi se, da je projekt nadaljevanje slabe prakse gradnje slovenskega avtocestnega križa in termoelektrarne TEŠ 6 ter seveda bančne luknje,« je dodal. »Pri projektu je znano le to, da obstaja politična podpora zanj, verjetno ni politične stranke, ki bi temu nasprotovala. A to je edina stvar, ki je znana. Morda igrate spretno politično igro, da se ustvari vtis, da bo vaša vlada končno začela graditi drugi tir. Ga resnično nameravate?« je vprašal predsednika vlade Mira Cerarja in ga opomnil, da je predvideni začetek gradnje glede na predstavljen časovni načrt že zunaj mandata te vlade, v sredini leta 2018.

»Seveda ga nameravamo zgraditi,« je bil suveren premier Cerar. Pred poslanci je ponovil večkrat slišano mantro, da je drugi tir prioriteta te vlade, da ga načrtujejo skrbno in preudarno. »Ravno zato, da ne ponovimo vseh napak, ki so se zgodile pri TEŠ 6 in ki jih še danes plačujejo vsi državljani,« je bil odločen. Zatrdil je, da bo zadeva transparentno vodena in da bodo prav poslanci tisti, ki bodo potrjevali vsak sporazum z zalednimi državami, ki se bodo vključile v projekt.