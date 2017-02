Velikanske količine vode iz jezu Oroville v Kaliforniji, ki so ga za hidroelektrarno zgradili v letih 1962–1968 in je z 235 metri najvišji v ZDA, bi lahko preko razpoke v pomožnem prepustu ušle v nižje ležeče predele. Po obilnih padavinah je voda v umetnem jezeru ob jezu močno narasla in prišlo je do erozije, ki je poškodovala korito pomožnega kanala, tako da je nastala velika razpoka. V soboto je voda že začela uhajati skozi to razpoko. Sam jez pa ostaja nepoškodovan, čeprav ni izključena nevarna erozija tudi v glavnem razpustu. S svojih domov v nižjih predelih je moralo zbežati okoli 200.000 ljudi.

Luknjo polnijo s helikopterji Da bi razbremenile pritisk na razpoko v pomožnem kanalu, so oblasti v nedeljo začele spuščati vodo po glavnem razpustu, in sicer 2830 litrov na sekundo. S tem je voda prenehala uhajati preko razpoke v pomožnem kanalu. Helikopterji pa poskušajo razpoko v pomožnem kanalu napolniti s skalami, betonskimi bloki in vrečami peska. V nedeljo so oblasti nenadoma, ko je še vedno obstajala nevarnost nenadzorovanega razlitja skozi razpoko pomožnega razpusta, ukazale evakuacijo območja, ki je pod jezom in na katerem so tri manjša mesteca. Pri tem so večkrat poudarile, da ne gre za vajo. Na avtocestah je zaradi tega nastala gneča in dolge kolone, mesto Oroville, ki ima 16.000 prebivalcev, pa je postalo mesto duhov. V 30 kilometrov oddaljenem mestu Chico, ki ima 90.000 prebivalcev, so oblasti napolnile devet hotelov, kjer so sprejeli evakuirane ljudi. Čeprav že od nedelje, ko so začeli spuščati vodo po glavnem razpustu, ni več neposredne nevarnosti, da bi prišlo do poplav, ukaz o evakuaciji ostaja v veljavi. Še vedno ni jasno, ali niso tla poškodovana tudi kje drugje ob jezu, na primer ob glavnem razpustu.