Sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu, ki je konec decembra 2015 na poti med Rdečo dvorano in stanovanjem v bloku v Jenkovi, v bližini vrtca Najdihojca v Velenju, fizično obračunal s partnerico Lidijo Škratek, se je prevesilo v sklepni del. Škratkova je zaradi posledic davljenja umrla, in čeprav je obtožnica Bajdetu očitala, da je kaznivo dejanje storil zaradi ljubosumja, je storilec na sojenju to vztrajno zanikal.

Zaslišali številne priče

Na sodišču smo lahko od nekaterih prič slišali, da je bila Škratkova neodgovorna mati njunih sinov, da je imela v času njune zveze tudi druge partnerje, sam pa da se je trudil obdržati zvezo, ker je imel rad tako njo kot tudi oba otroka. Tisti, ki so bili bliže Bajdetu, so na sodišču pripovedovali, da je bil skrben oče, tisti bliže Škratkovi pa, da se je Bajde do nje obnašal posesivno in jo predvsem po telefonu nenehno nadziral. Na sodišču so zaslišali številne priče pa tudi izvedenca psihiatrične stroke dr. Petra Pregelja in psihološke stroke dr. Bojana Zalarja. Včeraj bi tako že morali slišati, kolikšno kazen za obtoženega umora predlaga tožilka Simona Razgoršek Kuzman in kolikšno Bajdetov zagovornik Tomaž Bromše.