Študije so pokazale, da kar 12 odstotkov ameriških parov (za Slovenijo podatkov nimamo, verjetno pa je številka kar blizu omenjeni) med renoviranjem doma razmišlja o ločitvi. In stavimo, da je preostalih 88 odstotkov preživelo vsaj nekaj neprespanih noči ločeno – eden v postelji in drugi na kavču. Razkrivamo pet prenovitvenih projektov, ki lahko povzročijo zakonski fiasko.

Velikanski televizor Če si želi eden od zakoncev ogromen televizor (najpogosteje gre za močnejši spol, ki hoče videti vse podrobnosti športnih prenosov), drugi pa nekoliko manjšega in bolj diskretnega, ki ne bo pritegnil pozornosti slehernega, ki stopi v prostor, je to lahko povod za spor. V kar devetih od desetih primerov je velikost televizorja med prenovo bivalnih prostorov velika težava. Najprej se odločite, kje aparat sploh bo (to je še ena sporna točka), nato pa razmislite, kakšna velikost najbolj ustreza prostoru. Še vedno ne dosežete soglasja? Na srečo obstaja lahka rešitev – kompromis. Televizorji so na voljo v velikem razponu velikosti. Izberite tistega, ki je na polovici med obema ekstremoma.

Stiskaštvo Slabo upravljanje z denarjem je povod za propad precej zakonov, toda tudi pretirana prizadevanja za varčevanje so lahko prav tako nevarna. Eden od zakoncev želi za obnovitvena dela najeti poceni izvajalca ali pa jih zaupati svojemu nezaposlenemu prijatelju – napaka. Takšno poverjanje dela, še posebno če ni opravljeno dobro, je povod za številne spore, ki se vlečejo še dolgo po koncu prenove. In vedno znova naletite na pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti, seveda z dodatnimi stroški. To lahko krepko naje vaše razmerje. Podobno se lahko zgodi, če se dela odločite opraviti sami, a se na to ne spoznate. Splača se nekoliko bolj odpreti denarnico in najeti mojstre, ki obvladajo svoj posel, tako pa se rešite tudi morebitnega kreganja.

Stanovanjska oprema Pogosto se pari sprejo, ko gre za opremo doma: pohištvo, delovne pulte, talne obloge … Konflikti pravzaprav niso nič presenetljivega. Vsakdo ima svoj okus in stanovanjska oprema je tista, ki jo bomo morali gledati prav vsak dan. Toda številni pari se o tem ne pogovarjajo, dokler ni že skoraj čas, da odidejo po nakupih. In potem se začne pregovarjanje, kaj hoče ona in kaj hoče on. Pravočasno se torej odločite, kakšno opremo želite, če pa ne dosežete soglasja, razmislite, da bi povprašali za nasvet notranjega oblikovalca. Še vedno je to ceneje, kot da bi se še v nedogled prepirali o tem, zakaj je v kuhinji parket namesto vinila.

Barva sten Če vprašate svojega partnerja, kakšne barve je njegova sanjska spalnica, bo njegov odgovor ustrezal vašim željam? Najbrž ne. Tehtanje med posameznimi barvnimi odtenki resda ni razlog za zakonsko katastrofo, toda če si srčno želite prebarvati kuhinjo v dramatično rdečo, partner pa vztraja pri snežni belini, morate nesoglasje zglasiti, še preden začnete primerjati kartončke z barvami. Ostanite pri nevtralnih barvah, če se želite izogniti prepirom. Kadar resnično ne veste, kako bi stanovanje prebarvali, se obrnite na notranjega oblikovalca, ki je specializiran za barve, da vam bo pomagal izbrati barvno shemo, ki je obema všeč.