Sploh vam ni treba ven, ampak si vzemite čas za svojega partnerja ter svoj dom spremenite v romantično okolje za praznični večer kot iz filma. Ponujamo vam nekaj predlogov, kako preživeti zaljubljeni večer.

Romantična večerja Pripraviti večerjo (in po njej tudi pospraviti posodo) za svojo drugo polovico je ena najbolj romantičnih gest, ki si jih lahko zamislimo. To še posebno velja za pare, ki živijo skupaj, in kjer je lepši spol tisti, ki običajno kuha. Moški, pobrskajte po receptih in zapeljite svojo drago z okusnimi jedmi. Ne znate kuhati? Nič hudega, naročite dostavo hrane na dom, a se raje izognite pici in izberite kako jed z bolj prefinjenim okusom. Ne pozabite na pijačo, s katero bosta nazdravila vajini zvezi.

Ples v dnevni sobi Če še niste nesli v klet božičnih lučk, obesite na steno svetlobno verigo in ugasnite luč, malce odmaknite naslonjač – in že imate plesni podij, na katerem se objeta zazibljeta ob nežnih melodijah. Naj bo ozračje še bolj romantično s predvajanjem skladb, ki vama nekaj pomenijo – ko sta se spoznala, ko sta se poročila … Če bosta plesala na vama ljubo glasbo, bo vajin večer še bolj pristen in ljubeč.

Sproščujoča masaža Vsi smo napeti in vedno nekam hitimo, zato si vzemite čas in svoji partnerki ali partnerju za valentinovo privoščite sproščujočo masažo. In to ne samo petminutnega gnetenja ramenskih mišic! Prižgite svečko ali dve, odišavite prostor z izbrano vonjavo, vzemite masažno olje in se za en večer prelevite v osebnega maserja ali maserko. Nadaljevanje masažnega tretmaja prepuščamo vaši domišljiji.

Kampiranje v stanovanju Zakaj pa ne? Ta čas, ko je zunaj mrzlo, si pač ne moremo privoščiti noči pod šotorom, lahko pa to storimo v dnevni sobi. In ne, ni nam treba postaviti pravega šotora, pač pa si uredite »šotorsko« zavetje z rjuhami, razpetimi nad stoli ali naslonjači. Vanj položite napihljivo blazino in ga obložite s toplimi odejami in mehkimi blazinami. Če imate kamin, kampirajte pred njim in v žaru ognja obujajte romantične spomine.

Pregledujta albume ali načrtujta potovanje Ko vaju vežejo večletni spomini, obudite žar vajinega razmerja s pregledovanjem skupnih fotografij. Udobno se zleknita na kavč in vzemita v roke albume (ali prenosni oziroma tablični računalnik, če fotografije hranite zgolj elektronsko) ter obujajta spomine na skupna doživetja. Valentinov večer lahko izkoristita tudi za načrtovanje naslednjega popotovanja ali romantičnih počitnic v dvoje. Na koncu svoji izbiri nazdravita s kozarcem penine.