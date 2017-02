Zadnje tedne so namreč v javnosti odmevali skrhani odnosi med Cerarjem in Brglezom, med katerima je zavrelo po sprejetju novele zakona o tujcih. Cerar je namreč Brgleza, ki je noveli odkrito nasprotoval, pozval k odstopu s podpredsedniškega mesta v stranki, saj da je zaupanje, potrebno za sodelovanje med predsednikom in podpredsednikom stranke, porušeno. Tega Brglez ni storil.

Po nekaj napetih dneh sta se vendarle sestala, po sestanku pa se odločila podati skupno izjavo za javnost. Kot sta zapisala v njej, je Brglez v pogovoru »razložil svoja stališča in pojasnil situacijo o svoji vlogi v stranki, kot tudi o osebnih ciljih, ki ga vežejo na SMC, ter jasno potrdil pripadnost ideji in projektom, ki jih stranka zastopa v političnem življenju naše države«.

Predsedniku vlade je dal jasna zagotovila, da ni več razlogov za nezaupanje, ki se je pojavilo v zadnjem času. Cerar pa je »glede na ta zagotovila in pripravljenost Brgleza, da še naprej deluje v dobro stranke in države, odločil, da ne vztraja pri pozivu k umiku z mesta podpredsednika stranke SMC«, je še zapisano v skupni izjavi.