Ukaz za evakuacijo

Ukaz za evakuacijo je doletel nižje ležeča območja v bližini jezu, kot razlog pa so navedli »nevarno situacijo« na jezu, ki je najvišji v ZDA. Ljudje z ogroženega območja množično in hitro zapuščajo domove, zaradi česar na avtocestah in bencinskih postajah nastaja velika gneča. Lokalne oblasti navajajo, da zaenkrat še ni bila sprejeta odločitev, kdaj se bodo ljudje lahko vrnili na svoje domove. Zasilni prepust so tokrat uporabili prvič v nekaj manj kot 50 letih uporabe 230 metrov visokega jezu.