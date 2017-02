Jutri kabinet ministrice Anje Kopač Mrak organizira posvet vseh pomurskih direktorjev centrov za socialno delo (CSD) in tamkajšnjih županov, ki bo na predlog ministričine ekipe sicer potekal v Ljutomeru, a vabila na dogodek je podpisal ministričin strankarski kolega, murskosoboški župan Aleksander Jevšek.

»Politična pripadnost županov in županj pri tem ne igra nobene vloge,« iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odgovarjajo na vprašanje Dnevnika, ali dejstvo, da murskosoboški župan Aleksander Jevšek (SD) pripada isti stranki kot ministrica Anja Kopač Mrak, kakorkoli vpliva na to, da ministrstvo pomurski območni center za socialno delo (CSD) snuje v Murski Soboti, čeprav sogovorniki iz tamkajšnjega centra za socialno delo priznavajo, da za kaj takšnega trenutno nimajo prav nobenega prostora. »Začasno naj bi prostore uredili v prostorih ljubljanske banke, razmišlja se tudi o gradnji novih prostorov,« pravi naš vir blizu soboške občine. Vir iz ministrstva, ki ga vodi Kopač-Mrakova, pa dodaja, da so v Mursko Soboto pred kratkim že poslali povpraševanja vsem tamkajšnjim nepremičninskim agentom.

Kje bodo torej sedeži posameznih CSD? »Sedeži posameznih območnih CSD še niso določeni. Določila jih bo uredba, ki jo bo vlada sprejela predvidoma junija letos,« odgovarjajo na ministrstvu, v isti sapi pa priznavajo, da bodo CSD Gornja Radgona, CSD Lendava, CSD Ljutomer in CSD Murska Sobota spojili v območno enoto Murska Sobota, in to na podoben način, kot je administracija nekdanjega ministra za javno upravo Gregorja Viranta uredila s finančnimi uradi finančne uprave. Na ministrstvu zatrjujejo, da se bo delo CSD po reformi optimiziralo. »Predvsem bomo s tem na enotah omogočili prostor strokovnemu delu, ki je bilo zdaj prevečkrat zadušeno na račun upravno-administrativnega dela,« nizajo argumente za reorganizacijo.

DeSUS bo reorganizacijo poskušal ustaviti Predlagani reorganizaciji CSD, ki bo plod novele zakona o socialnem varstvu, katere javna obravnava se zaključuje v sredo, nasprotuje vodja poslanske skupine upokojenske stranke (DeSUS) Franc Jurša. Meni, da bi morali lokalni centri obdržati pravni status, identičen zdajšnjemu. »Kakršnokoli združevanje tega statusa v eno telo pa ne pomeni nič drugega kot njegovo izgubo, čemur lahko preprosto rečemo centralizacija moči in nič drugega,« je prepričan Jurša. Pa bo DeSUS, ki je ob lanski interpelaciji proti ministrici zaradi afere koroških dečkov napovedal budno bdenje nad njenimi odločitvami, pri svojem mnenju vztrajal? »Interpelacija je sicer orodje opozicije, zato se zanjo ne moremo odločiti, četudi bo ministrica vztrajala pri svojih predlogih. Bomo pa ministrico skušali zaustaviti že na koalicijskem nivoju,« je pojasnil Jurša. Direktor ljutomerskega centra za socialno delo s trinajstimi zaposlenimi Branko Petovar opozarja, da je pri reorganizaciji kljub dejstvu, da se dvomesečna javna razprava o predlagani matični zakonodaji izteka prihodnje dni, preveč neznank. Medtem ko so nam iz ministrstva pojasnili, da bodo novoustanovljene enote (in ne več centri) za socialno delo »združevale skupne službe, kot je na primer računovodska storitev, pa upravno-administrativni postopki, ki se vodijo na CSD«, Petovar opozarja, da ni jasno niti to, kako natančno prestrukturirati kader zaposlenih iz zdajšnjih centrov v nove območne centre. »Menda bi vsak od 62 trenutnih centrov v območne centre moral zagotoviti deset odstotkov zaposlenih,« pravi Petovar.

Proti tudi poslanec SMC Predsednik sveta zavoda ljutomerskega CSD Alekdander Kavčič, sicer tudi poslanec koalicijske SMC, napoveduje, da ni nujno, da bo predlagana reorganizacija koalicijsko potrjena. »Predlagana reorganizacija ukinja pravno subjektiviteto sedanjih centrov, kar vodi v strogo centralistično odločanje. CSD morajo nujno ohraniti možnost odločanja na terenu,« je prepričan Kavčič. Verjame, da Kopač-Mrakova ne bo vztrajala pri koalicijsko neusklajeni reformi. Če bo, bo sam glasoval proti takšnemu predlogu zakona. »Ne vem, sam vabila nisem prejel. Ali pa sem ga, pa sem ga kje založil,« pravi lendavski župan Anton Balažek. Njegova občina uradnega stališča glede reorganizacije CSD še ni sprejela. »Bi pa morala reorganizacija centrov za socialno delo le-te ljudem približati, ne pa da jih odganja stran. To ni dobro,« pravi Balažek.