Nemška kanclerka Angela Merkel je začela razmišljati, da bo EU tudi v prihodnje povezava različnih hitrosti, to pa bi morda lahko zapisali tudi v deklaracijo ob 60. obletnici sklenitve Rimske pogodbe, s katero je nastala predhodnica EU – Evropska skupnost za premog in jeklo. Za zdaj še ni dorečeno, kaj bi to sploh pomenilo in kaj bi se s tem spremenilo. Države se v EU namreč že zdaj povezujejo »v različnih hitrostih« – sodelovanje v evrskem območju, schengenskem prostoru, obrambno sodelovanje… »Zdaj se govori o tem, da bi ta delitev postala bolj formalna. To bi močno vplivalo na prihodnje integracijske oziroma dezintegracijske procese v Evropi. Po mojem mnenju je to žal vse bolj realen scenarij nadaljnjega razvoja,« meni dr. Mojmir Mrak, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V vzhodni Evropi so želje po ohlapnejšem povezovanju, a tudi tam se stališča spreminjajo. Poljska premierka Beata Szydlo prvič dopušča možnost Evrope več hitrosti, če bi države dobile zagotovilo, da bo zaščiten obstoj notranjega trga. Svojo vizijo prihodnjega razvoja EU naj bi v kratkem predložil tudi predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker. »Dajmo predloge na mizo – tudi Madžarske in Poljske – in se dogovorimo,« pravi evropski poslanec Lojze Peterle (ELS).

Številni dejavniki otežujejo iskanje skupnega imenovalca »Kar koli se zgodi, lahko spremeni diskurz,« evropski poslanec Igor Šoltes (Zeleni) opozarja na težave pri iskanju skupnega imenovalca, v katero smer naj EU plove, zaradi prepletenosti številnih kriz, s katerimi se EU srečuje, in letošnjih volitev v evropskih državah. Razmere, v katerih je EU, po Peterletovem mnenju niso samo posledica nerešenih kriz (grška dolžniška kriza, migracijska kriza), temveč k temu prispevajo tudi nekatere notranjepolitično paralizirane države, kot sta Italija in Poljska, kjer nacionalni voditelji za neuspešno politiko krivijo Bruselj. »Dobri časi ustvarjajo šibke voditelje, ti pa ustvarjajo slabe čase. Politik misli na prihodnje volitve, državnik pa na prihodnje generacije,« dodaja evropska poslanka Patricija Šulin (ELS). Neenakomeren gospodarski razvoj v starih in novih državah članicah je še dodaten razlog zakaj je med evropskimi voditelji težko najti skupni imenovalec, v katero smer naj gre EU.