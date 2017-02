Potem ko je premier Miro Cerar pojasnil, da jadranska migracijska pot, o kateri je govoril pred tednom dni, v resnici ne obstaja, ostaja odprto vprašanje, kaj Cerar ve o dogajanju na migracijski poti po kopnem. Na Hrvaškem namreč v zadnjih dneh razpravljajo o nasilju hrvaške policije nad begunci, ki peš ali skriti v tovornjakih ali vlakih prihajajo iz Srbije na Hrvaško. To je za Slovenijo lahko problematično, saj se je doslej – zlasti pri sprejemanju zakona o tujcih – sklicevala na to, da je Hrvaška varna država, v katero je dovoljeno vračati begunce. Tudi v svojem četrtkovem nastopu je Cerar ponovil, da je »Slovenija obkrožena z varnimi državami«.

Po poročilih s terena pa to ne drži ne za Madžarsko, kjer obmejni policisti na begunce ščuvajo pse brez nagobčnikov, ne za Hrvaško.

»Ne vračajte se!«

Nevladni organizaciji Human Rights Watch in Inciativa Dobrodošli sta sporočili, da hrvaška policija migrante prestreza na srbski meji med Vinkovci in Šidom, nato jih bodisi s prevaro – češ, da jih peljejo na policijsko postajo – bodisi s silo odvedejo v bližino mejne črte in jim ukažejo, naj gredo peš nazaj v Srbijo. Devet od desetih migrantov iz Afganistana, s katerimi je mednarodna organizacija Human Rights Watch govorila v Srbiji, trdi, da so jih pri poskusu prehoda meje hrvaški policisti brcali in udarjali v obraz in jih nagnali nazaj. Vsem desetim so pobrali denar in mobilne telefone (domnevno zato, da se po gibanju signalov ne bi dalo dokazati, da so kdaj bili na meji). V poročilu Iniciative Dobrodošli, ki ima sedež v Zagrebu, je zapisano, da zaplenjene telefone policisti razbijejo. Nobeden od omenjenih desetih prebežnikov ni mogel zaprositi za azil. »Don’t come back! Ne hodite nazaj!« so policisti rekli osemnajstletnemu Ahmedu iz Afganistana, je organizacija Human Rights Watch navedla v svojem poročilu. Gre za nasilno vračanje (ang. pushbacks) prosilcev za azil, ki je po mednarodnem pravu strogo prepovedano. Po naših informacijah so hrvaški policisti namesto v azilni dom nazaj na srbsko mejo odpeljali tudi skupino, ki so jo prestregli že skoraj na slovenski meji – na vlaku pred Dobovo.